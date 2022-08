La Mostra del cinema di Venezia cancella Taiwan e fa riferimento a Tapei

(AGENPARL) – Roma, 25 agosto 2022 – Per il secondo anno consecutivo, la Mostra del Cinema di Venezia in Italia si schiera con la Cina cancellando l’esistenza di Taiwan, con la programmazione ufficiale del festival che fa riferimento al Paese indipendente come “Taipei”, cioè la capitale.

La cancellazione di Taiwan arriva quando i leader del festival hanno annunciato ipocritamente questa settimana di sostenere i registi politicamente oppressi in paesi come Iran, Turchia e Ucraina. Nel loro annuncio , gli organizzatori non hanno menzionato la Cina, i cui leader comunisti hanno punito numerosi registi nel corso della sua storia.

La Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno inizierà il 31 agosto con una serie di aspiranti Oscar che faranno le loro anteprime mondiali, tra cui White Noise di Netflix , con Adam Driver, e Blonde , con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe. Il regista Darren Aronofsky presenterà il suo primo film in cinque anni: The Whale , con Brendan Fraser.

La selezione ufficiale del festival include tre nuovi cortometraggi da Taiwan: The Man Who Couldn’t Leave del regista Chen Singing; Tutto ciò che resta del regista Craig Quintero; e l’animazione Red Tail del regista Wang Fish.

In tutti e tre i casi, il festival si riferisce al loro paese di origine come “Taipei”.

L’anno scorso, secondo quanto riferito, gli organizzatori del festival della 78a Mostra del Cinema di Venezia in Italia avevano subito pressioni dalla Cina affinché non usassero la parola “Taiwan” nella sua programmazione. Una delle grandi anteprime del festival l’anno scorso è stata con il blockbuster hollywoodiano Dune , finanziato dalla Legendary Pictures, di proprietà cinese.

L’Hollywood Reporter aveva notato che il festival aveva descritto il paese di origine di entrambi i film come “Taipei cinese”.

«A Venezia quest’anno (2021 ndr), gli organizzatori hanno ricevuto molte pressioni e richieste dai partecipanti cinesi, e ci hanno anche contattato in anticipo per esprimere quanto sono dispiaciuti e hanno rimpianti per questo”», ha affermato Ting Hsiao-Ching, presidente di la Taiwan Creative Content Agency, un’organizzazione di supporto all’industria dell’intrattenimento sostenuta dal Ministero della Cultura di Taiwan.

«Per tutti i creatori e le persone a Taiwan ci sentiamo molto a disagio, ma riconosciamo che questa è la realtà politica al momento… Il cambio del nome riflette la sfida geopolitica che abbiamo a Taiwan e in Asia. Continueremo a dire a tutti chi siamo e siamo grati alle persone in tutto il mondo che parlano anche per noi di questo trattamento ingiusto da parte della Cina».

All’inizio di quest’anno, i funzionari olimpici si riferivano a Taiwan come “Taipei cinese” durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo.