Gribaudo (PD) “Per la Provincia di Cuneo risultati concreti dal lavoro di governo”

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 “Per la Provincia di Cuneo il lavoro di governo ha prodotto risultati concreti in un settore fondamentale come quello dell’infanzia” dichiara Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico.

Sono sette i progetti finanziati in provincia di Cuneo dal PNRR nell’ambito del Piano per i servizi educativi della fascia 0-2 (asili) e 3-6 (infanzia). “Più di otto milioni di euro andranno alle amministrazioni locali per poter realizzare nuovi asili nido e scuole dell’infanzia. Significa investire per migliorare la vita dei bambini, questo dimostra l’importanza dell’azione di governo. Fatti, non parole.” Così commenta Chiara Gribaudo, già deputata del Partito Democratico e capolista del PD alle prossime elezioni politiche del 25 settembre per il collegio plurinominale di Cuneo, Asti, Alessandria, che aggiunge: “investire sull’educazione, dai nido alla scuola, è veramente importante per formare le comunità di domani e aiutare le famiglie a crescere i propri figli nel migliore dei modi e nel migliore degli ambienti possibili”.

Continua Gribaudo: “i fondi del PNRR sono la più grande chance di questo Paese e questi finanziamenti dimostrano come non si tratti di una politica alta, distaccata dai cittadini, queste sono misure che impattano concretamente sulla vita delle famiglie”.

Per ora i fondi arriveranno ai progetti presentati Busca, Lagnasco, Narzole, Fossano, Demonte, Saluzzo e Alba. Ora la palla passa alla Regione, “sperando che sia più recettiva rispetto ad altre possibilità di investimento ricevute in passato”, chiosa l’On.le Gribaudo, e alle amministrazioni locali.

[chiaragribaudo-216EDITweb.jpg]

Segreteria On. Chiara Gribaudo

Segreteria Nazionale Partito Democratico

XI Commissione Lavoro pubblico e privato

Web: [www.chiaragribaudo.com](http://www.chiaragribaudo.com/)