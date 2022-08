(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ENERGIA. BONELLI (AVS): CALENDA VUOLE SOSPENDERE LA CAMPAGNA ELETTORALE CON UNA PROPOSTA ELETTORALE

“Calenda propone di sospendere la campagna elettorale per supportare il governo sul caro gas. Insomma, da Calenda arriva una proposta elettorale che non abbasserà il prezzo del gas”.

Lo scrive Angelo Bonelli su Twitter, co-portavoce nazionale di Europa Verde e candidato dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

“Noi Verdi, – dichiara Bonelli, – da tempo chiediamo al governo, e lo ribadiamo, di introdurre subito un tetto nazionale al prezzo del gas come in Spagna e Portogallo; prelevare gli oltre 40 miliardi di euro di extra-profitti per restituirli a famiglie e imprese e chiedere, in sede europea, lo stop alla contrattazione del gas alla borsa TTF dove si stanno realizzando speculazioni che stanno portando al massacro sociale i cittadini europei e, ovviamente, italiani”.