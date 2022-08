Elezioni: Giacomoni (FI), chi crede in Berlusconi e bandiera FI non cambia squadra

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni: Giacomoni (FI), chi crede in Berlusconi e bandiera FInon cambia squadra

“Non sempre si può giocare come titolari o come punte, a volte ci può essere chiesto di giocare stando un po’ più indietro oppure di stare in panchina, ma non per questo un giocatore cambia squadra.Chi crede nei nostri ideali, chi crede nella nostra bandiera, chi crede nella bandiera di FI e soprattutto chi crede nel presidente Berlusconi, non cambia squadra, non tradisce la sua bandiera perché non lo fanno giocare come titolare. Per questo dico che nonostante l’amarezza per alcune scelte che sono state fatte, io comunque non mollo, anzi mi impegno ancora di più”. Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del comitato di presidenza del partito azzurro.

“Per passare dalla condizione di candidati a quella di eletti dobbiamo crederci e concorrere a determinare un grande risultato per Forza Italia. Se tutti noi di Forza Italia insieme al presidente Berlusconi faremo una campagna straordinaria il 20% e’ possibile. La nostra arma segreta è rappresentata dal fatto che il Presidente Berlusconi e’ tornato a disposizionedi FI e della coalizione a tempo pieno, lo stiamo vedendo in questi giorni, tra pillole quotidiane ed interviste su radio, giornali, Tv e social”, conclude.

