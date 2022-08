(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 [Vedi su Web](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/show/w5hmee?_t=5e668f65)

COMUNICATO STAMPA

Weekender 2022, da giovedì a domenica dj set ed enogastronomia trasformano Corte dei Bissari

Una manifestazione per valorizzare l’area all’ombra della Basilica palladiana, tra piazza dei Signori e piazza delle Erbe

Nel cuore del centro storico Corte dei Bissari, all’ombra della Basilica Palladiana, si trasforma grazie a quattro giorni di musica e enogastronomia. Da domani giovedì 25 agosto fino a domenica 28 agosto, infatti, va in scena Weekender 2022, manifestazione organizzata dal Comune insieme all’associazione From disco to disco e al Coordinamento feste rock di Vicenza.

L’iniziativa, che ha avuto il via libera della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, punta a valorizzare un luogo particolarissimo inserito in un contesto di grande pregio, tra piazza dei Signori e piazza delle Erbe. Corte dei Bissari sarà trasformata grazie ad un allestimento ad hoc a tema floreale, pensato per ospitare una pedana per l’esibizione dei dj compositori e di band musicali, un cocktail bar, un beer bar, un’area lounge e, nella parte bassa, un wine bar, tavoli e sedie e due track food.

“L’amministrazione – dichiara l’assessore alla partecipazione – ha accolto con entusiasmo questa proposta dell’associazione From disco to disco e del Coordinamento delle feste cittadine perché, dopo la pandemia, riporta in pieno centro storico un’iniziativa di qualità dedicata ai giovani e non solo. Dopo aver scelto fino al 2019 le mura di viale Mazzini e, prima ancora, piazza delle Erbe, i promotori portano musica e vita in Corte dei Bissari. Si tratta di un’area centralissima ma spesso dimenticata dai vicentini, che merita di essere valorizzata, sempre nel rispetto del delicato contesto in cui è incastonata”.

Da giovedì 25 a sabato 27 agosto Weekender 2022 sarà aperta dalle 17 alle 24 (musica fino alle 23.30), domenica 28 agosto no stop dalle 11 alle 24 (intrattenimento musicale sempre fino alle 23.30).

Ogni giorno sono previsti concerti e dj set di artisti del territorio e del panorama nazionale, in particolare milanese. Da giovedì a sabato si esibiranno, tra gli altri, Bottin, Daniele Baldelli e gli Eternal Love. Domenica, Buffa Doc e Dax dj e, nel pomeriggio, Delicatoni, Post Nebbia e Bragora.

Sul fronte enogastronomico è prevista l’installazione di due track food affidati allo chef stellato Matteo Grandi del ristorante Garibaldi e a Bep’s Burger, e tre stand Natural wine & Craft Beer gestiti da Cantina del Tormento e Ferro Wine, Saper Bere e Drunken Duck.

