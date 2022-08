(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Notte di Fiaba: parcheggi e viabilità

RIVA DEL GARDA – Per la Notte di Fiaba sono state predisposte aree di parcheggio dedicate e gratuite, una delle quali riservata alle persone con disabilità.

Dalle ore 16 di giovedì 25 agosto (fino alle 7.30 di lunedì 29) si può parcheggiare gratuitamente nel parcheggio dedicato ricavato all’istituto tecnico Giacomo Floriani in viale dei Tigli.

Sabato 27 e domenica 28 agosto sono utilizzabili liberamente i seguenti parcheggi dedicati:

● alla Comunità di Valle/Azienda sanitaria, in viale Antonio Rosmini;

● al liceo Andrea Maffei in viale Nino Pernici;

● alle Cartiere del Garda in via Treviso.

Ai veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità (provvisti di apposito tagliando) dalle ore 20 di domenica 28 agosto è riservato il parcheggio di largo Medaglie d’Oro antistante l’accesso alla ex sede del Corpo di polizia locale.

Viabilità

Nel caso di necessità eventualmente rilevata dal Corpo di polizia locale, dovuta a flussi di traffico particolarmente intensi, dalle ore 15 di domenica 28 agosto sarà possibile la seguente modifica della viabilità:

● senso unico di circolazione con direzione est in viale Carducci (da largo Bensheim/viale Damiano Chiesa all’intersezione con via al Boschetto/via Lietzmann) e sul tratto di viale Rovereto tra l’intersezione con via al Boschetto/via Lietzmann e l’intersezione con via Padova; di conseguenza, obbligo di svolta a sinistra per le confluenti da nord sugli stessi viali (viale Vannetti, parcheggio pubblico alle Cartiere del Garda, ecc.) e obbligo di svolta a destra per le confluenti da sud (via Sudermann, via Lietzmann, via Nietzsche, via Von Hartungen, via Rilke);

● ai veicoli in transito in direzione ovest sul tratto di viale Rovereto dall’intersezione con via Brione all’intersezione con via Padova, è fatto obbligo di svolta a destra verso via Padova in corrispondenza all’intersezione rotatoria tra viale Rovereto e via Padova;

● ai veicoli in transito in direzione ovest sul tratto di viale Rovereto dall’intersezione con via Padova all’intersezione con via Lietzmann/via al Boschetto, obbligo di svolta a destra in via Pascoli;

● ai veicoli in transito sulla provinciale 118 di San Giorgio in direzione sud, in corrispondenza all’intersezione rotatoria tra via Maso Belli, via Padova e via Filanda è fatto divieto di accesso in direzione sud verso via Padova, mediante l’istituzione del senso unico di circolazione con direzione nord in via Padova;

● ai veicoli in transito in via Treviso con direzione ovest, obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’immissione in via Padova;

● ai veicoli in transito sulla statale 45 bis-via Monte Oro provenienti da Limone sul Garda in direzione da sud verso nord, divieto di proseguire verso viale Canella e contestuale direzione consigliata verso il tunnel Monte Englo, direzione nord, mediante l’istituzione del senso unico con direzione sud sul tratto di via Monte Oro tra via Lavino l’intersezione rotatoria;

● ai veicoli in transito in via Ardaro con direzione sud, in corrispondenza all’intersezione con via Canella/via Monte Oro, obbligo di svolta a destra (direzione via Monte Oro);

● ai veicoli in transito in via Lavino con direzione sud verso via Monte Oro, in corrispondenza all’intersezione con via Monte Oro, direzione obbligatoria a destra (in direzione del tunnel Monte Englo).