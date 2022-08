[fiorano modenese] Visita guidata gratuita al castello di Spezzano

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Visita gratuita Castello di Spezzano

Domenica 28 agosto

Domenica 28 agosto alle ore 17.00 è in programma una nuova visita guidata gratuita al castello di Spezzano. Non è necessario prenotarsi e il ritrovo è previsto presso la corte del Castello.

Accompagnati da una guida esperta sarà possibile visitare la corte e le stanze affrescate, ammirare i cicli pittorici della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, le sezioni e i reperti del Museo della Ceramica, la sezione multimediale e interattiva Manodopera, per conoscere lo sviluppo industriale attraverso le donne e gli uomini che ne sono stati protagonisti.

Il Castello di Spezzano resta comunque aperto, con accesso gratuito, anche per le visite in autonomia delle stanze nobili e del Museo della ceramica, tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 19.

Per la visita in libertà è anche disponibile la app audioguida gratuita, in italiano ed inglese, scaricabile comodamente da casa dal sito Fiorano Turismo.it o direttamente al Castello tramite wi-fi free. Basta connettere il bluetooth del proprio dispositivo mobile e le oltre venti schede audio si attiveranno automaticamente al passaggio del visitatore negli spazi esterni ed interni raccontando storie di castelli e borghi affrescati, duchi artiglieri e marchesi, antichi vasai, sapienti artigiani della ceramica, artisti, operai e industriali. Le mappe di ogni piano del castello aiuteranno i visitatori ad orientarsi.

Fiorano Modenese 24 agosto 2022