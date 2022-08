(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Energia. Lorenzin (Pd), bene Draghi su richiamo a responsabilità

“Responsabilità e proposte concrete, come ha ricordato oggi il premier Draghi al Meeting di Rimini, sono l’unica ricetta seria e possibile per affrontare un autunno difficile per la crisi energetica che stiamo vivendo. Il governo Draghi, che una scellerata scelta della destra e del M5S ha fatto cadere, stava mettendo a punto le misure necessarie per mettere in sicurezza l’Italia e noi intendiamo proseguire quel percorso, rilanciando la proposta di un tetto nazionale al prezzo del gas”. Così Beatrice Lorenzin, deputata del Partito Democratico.

“La concretezza di Mario Draghi ha consentito al nostro Paese di recuperare credibilità internazionale. Il Partito Democratico ha scelto la strada più difficile che è quella di parlare agli italiani raccontando le cose come stanno e non facendo una campagna elettorale tutta promesse e illusioni come stanno facendo gli altri”.

“Vogliamo prenderci l’onore e la responsabilità di guidare l’Italia nei prossimi anni e lo faremo senza andare a promettere sogni irrealizzabili alle famiglie e alle imprese, ma con proposte concrete sul taglio al cuneo fiscale e sul contenimento della spesa per le bollette”, ha concluso la Lorenzin.

Roma, 24 agosto 2022