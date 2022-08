(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Elezioni. Fazzolari (FdI): Draghi smentisce catastrofisti su governo Meloni

“Il presidente del Consiglio Mario Draghi smentisce la narrazione della sinistra che grida alla catastrofe in caso di vittoria del centro destra e di un governo guidato da Giorgia Meloni. Chiarissime le parole pronunciate oggi da Draghi al Meeting di Rimini: ‘Sono convinto che il prossimo governo, qualunque sia il suo colore politico, riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili – come le abbiamo superate noi l’anno scorso. L’Italia ce la farà, anche questa volta”. Aggiungendo che non intende lasciare alcuna ‘agenda’ al prossimo governo perchè ‘saranno gli italiani, con il loro voto, a scegliere i loro rappresentanti per la prossima legislatura e quindi il programma del futuro esecutivo’. Esattamente l’opposto di quanto sostenuto fin ora dai sedicenti custodi della ‘agenda draghiana’”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari.