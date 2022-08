(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Elezioni: D’Elia (Pd), dovunque governi destra boicotta aborto

“Dovunque, quando la destra governa, l’autodeterminazione delle donne è in discussione. Succede nel mondo, succede in Italia. Ha fatto bene Chiara Ferragni a ricordarlo. Nelle Marche l’applicazione della legge 194 è boicottata così come le linee guida sull’aborto farmacologico. Lo stesso avviene in Umbria e nelle altre regioni governate dalla destra. Il 25 settembre scegliamo quale Italia vogliamo, quella dell’autonomia delle donne, della maternità libera e responsabile o quella oscurantista e misogina della destra”.