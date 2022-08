ELEZIONI, BIGNAMI (FDI): SICUREZZA E’ BASE PERSOCIETA’ CIVILE

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 ELEZIONI, BIGNAMI (FDI): SICUREZZA E’ BASE PER SOCIETA’ CIVILE

“Sinistra l’ha sempre ritenuto tema poco importante”

“Sicurezza e lotta al degrado sono tra le priorità di Fratelli d’Italia che, una volta al Governo, si impegnerà a potenziare gli organici delle Forze dell’ordine a tutela della tranquillità dei cittadini. Con l’operazione “Strade sicure” fortemente voluta dall’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa, vogliamo contrastare, così come ben spiegato da Giorgia Meloni, in maniera decisa il degrado urbano di spaccio a cielo aperto, violenze sessuali quotidiane, baby gang che agiscono alla luce del sole terrorizzando interi quartieri. Se la sinistra non si è mai voluta occupare seriamente della sicurezza, ritenendolo un tema di poca importanza, noi di FDI sappiamo invece che la sicurezza è la base per costruire una società civile: una società in cui le persone possono vivere senza timore di uscire di casa”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Roma, 24 agosto 2022

_____________________