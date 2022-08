Comunicato stampa: “The Sartorialist” a Rimini per gli scatti del guru della moda e dello street style

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Comune di Rimini

Rimini 24 agosto 2022

The Sartorialist a Rimini per gli scatti del guru della moda e dello street style

Riuscire ad attirare l’obiettivo di Scott Schuman, meglio noto in tutto il mondo come The Sartorialist, il blogger e fotografo americano inventore dello street style, considerato uno dei 100 designer più influenti del pianeta, è un’impresa difficile.

Ma Rimini ci è riuscita. Ieri il giro del mondo del creatore del celebre blog che anticipa le tendenze, ha fatto tappa sulla spiaggia del Grand Hotel per catturare immagini in presa diretta, in vista della pubblicazione del suo nuovo libro.

Ama girare in incognito nelle città e metropoli alla ricerca di spunti e nuove idee e i suoi ritratti per le vie di New York, Parigi e Milano, i suoi soggetti sempre imprevedibili, in movimento e esteticamente stimolanti, dilagano sui social network.

Si tratta di un ritorno a Rimini per il fotografo, che già nel 2014 aveva immortalato la spiaggia e il mare di Rimini all’ora dell’aperitivo, trasformando la passerella sulla sabbia in una ideale passerella di moda. Scatti che sono entrati nel blog fonte di ispirazione degli amanti della moda e sul profilo Instagram che può contare su più di un milione di seguaci.