Centro Meteo Italiano. Previsioni Meteo 25 Agosto 2022

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi alpini; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con nuvolosità irregolare associata; ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo; locali precipitazioni in Appennino tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate piogge sulla Puglia, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’Appennino Calabro e in Salento; più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con qualche velatura in transito.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la penisola.

