Sabato 27 agosto ultima serata di Naturalmente Alberoni con i Jelly and Jam quintet

Sabato 27 agosto il palinsesto de “Le Città in Festa” propone l’ultima serata di Naturalmente Alberoni, la rassegna musicale estiva promossa dall’Associazione culturale Terre Perse per Ritrovarsi in collaborazione con alcune attività del territorio.

Naturalmente Alberoni nasce con l’idea di promuovere i gruppi del territorio e la loro musica, dando spazio non alle cover ma alla produzione originale. Il tema di quest’edizione del 2022 è la musica soul, jazz e funky. Gli ascoltatori possono godere della selezione musicale in un contesto, quello degli Alberoni, ricco di natura, ideale per predisporsi all’ascolto e ricaricare la mente. Da qui il nome dell’iniziativa, che gioca anche sulla compresenza, all’interno dell’avverbio naturalmente, delle due parole chiave natura e mente.

Venezia, 23 agosto 2022

