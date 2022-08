(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Piacenza. Pellegrino (FdI): Letta dica come intende fermare escalation violenza contro donne

“Lo stupro della giovane ucraina perpetrato di giorno in pieno centro a Piacenza dà ancora una volta la misura di quanto siano diventate insicure le nostre città. L’invasione incontrollata delle nostre coste avvenuta negli ultimi dieci anni con il bene placet dei governi di sinistra deve subire un’inversione di rotta. Sarà per questo che Enrico Letta, quello che correva a farsi fotografare con il fondatore della ong Open Arms Oscar Camps, ha scelto di alzare un polverone criticando la Meloni per aver pubblicato il video della violenza – oscurato nei dettagli e dove pertanto non compare nessun volto – piuttosto che esprimere solidarietà alla vittima e condannare il criminale che ha compiuto quell’atto efferato. La sinistra ci dica, invece, quali misure intende intraprendere per tutelare le donne dalla escalation di stupri da parte di extracomunitari che è diventata una vera emergenza nazionale. Per noi la strada è chiara: bisogna subito porre fine all’accoglienza incondizionata. In Italia entra solo chi ne ha diritto e chi è in grado di rispettare le regole, soprattutto quelle basilari del rispetto della vita umana e della dignità della persona”.

Lo dichiara Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia.

