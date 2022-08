(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Sisto, reddito fallimentare, è costoso distintivo ideologico

“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul ‘non lavoro’. La percentuale ridotta di coloro che percepiscono il reddito e sono stati avviati a un’occupazione indica chiaramente il fallimento di questa manovra politica, che è un costoso distintivo ideologico. I percettori indebiti di questo sussidio mortificano chiunque nella quotidianità onori il proprio impegno lavorativo”. Così a Morning News, in onda su Canale 5, il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “La nostra posizione è chiara: chi è in condizioni di bisogno e non può lavorare deve essere sostenuto, anche in maniera più decisa rispetto a quanto si fa oggi. Ma serve, contemporaneamente, un investimento forte sulle politiche del lavoro e sulla formazione. Senza dimenticare che il Pnrr è uno strumento importante, capace di muovere le leve del Paese per incrementare le chance lavorative”, ha concluso.