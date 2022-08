(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI, OSNATO (FDI): BASTA SOLDI CONTRIBUENTI AD AMICI DELLA SINISTRA

“Fratelli d’Italia ritiene giusto che lo Stato intervenga, se necessario, a sostegno di banche e grandi imprese, ma è altrettanto giusto inserire una clausola di trasparenza così che i cittadini sappiano chi ha beneficiato di tali prestiti e se li ha restituiti. Casi come Banca Etruria, Mps, Carige, sono il risultato di uno Stato targato PD, che mette le mani in tasca ai cittadini per salvare quelle banche dalle loro gestioni scellerate e che non hanno mai restituito i prestiti ricevuti. Basta dare soldi dei contribuenti agli amici degli amici della sinistra. Serve uno Stato più trasparente per ridare fiducia e garanzie ai cittadini”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 23 agosto 2022

