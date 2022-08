(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Mazzetti (FI-Centrodestra) a Nazione/2: “Impianti per trasformare problema rifiuti in opportunità”

Roma, 23 agosto. “Senza impianti di smaltimento i rifiuti resteranno un costo per cittadini e imprese. Il nodo rifiuti è drammatico in Toscana: si parla di termovalorizzatore da decenni ma il PD non agisce. Non bastano le narrazioni sull’economia circolare, che rimane prioritaria, servono scelte concrete. Con gli impianti, i rifiuti possono essere una risorsa, anche dal punto di vista energetico”. Lo ha dichiarato a La Nazione Prato Erica Mazzetti, Deputata uscente di FI e candidata del Centrodestra nell’uninominale U06 (Prato, Pistoia e Mugello), che poi ha aggiunto: “Le infrastrutture non hanno colore: ove richieste vanno fatte. Penso alla terza corsia sulla Firenze-Mare, al sottopasso del Soccorso, ma anche al raddoppio ferroviario per la Costa Tirrenica, i collegamenti e le interconnessioni fra i sistemi portuali e logistici. Del resto, la Giunta Biffoni, in 8 anni, non è riuscita nemmeno a realizzare una piccola giungla urbana, fra le tante disegnate dall’assessore Barberis nei suoi rendering; taccio sugli impianti sportivi e i vari ‘impegni presi’”.