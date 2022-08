(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Torino/Bollette. Lepri, sono alle stelle bisogna intervenire

Dichiarazione di Stefano Lepri, deputato Pd

I cittadini di Vallette e di altri quartieri di Torino stanno subendo aumenti del costo del teleriscaldamento eccessivi e insostenibili. Il Governo Draghi, anche a seguito di emendamenti del Pd, stava per risolvere la questione estendendo ai fruitori del teleriscaldamento gli sconti già riconosciuti a chi usa caldaie a gas autonome o condominiali. Tuttavia, la scelta scellerata di far cadere Governo lo ha impedito. Ho parlato con il Sindaco Stefano Lo Russo, che ha apprezzato la decisione di Iren di voler comunque applicare uno sconto in bolletta alle famiglie sotto una certa soglia di reddito Isee. Tuttavia, solo una piccola parte di chi ne ha diritto ha fatto finora domanda, perché la procedura è complicata. Occorre quindi che, già da settembre, Iren semplifichi le domande, dia maggiori informazioni e apra (anche supportata da enti pubblici o di terzo settore) nuovi sportelli, per fare in modo che quanti hanno diritto agli sconti siano in grado di richiederli e ottenerli. Lo dichiara Stefano Lepri, deputato PD e candidato a Torino per il centrosinistra alle prossime elezioni politiche.

Roma, 22 agosto 2022