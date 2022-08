Test ingresso a medicina, Bassetti: “L’Italia si uniformi agli altri Paesi e tolga il numero chiuso”

(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 “Credo che il numero chiuso per l’accesso a medicina, vada rivisto. I test d’ingresso premiano semplicemente gli studenti che si sono preparati meglio – talvolta anche in maniera meccanica – sui quiz. Questo non è un buon metodo per premiare le menti più brillanti”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti ospite per la rubrica ‘Osservatorio Sanità’ de Il Riformista tv. “L’Italia dovrebbe uniformarsi agli altri Paesi, come la Francia ad esempio, dove chi non ha completato gli esami del primo biennio non può accedere al terzo anno”.