La Germania avrà gas naturale solo per coprire due mesi e mezzo di consumo se la Russia sospenderà completamente le consegne

(AGENPARL) – Roma, 22 agosto 2022 – Nonostante lo stoccaggio più rapido del solito, la Germania avrà abbastanza gas naturale per coprire due mesi e mezzo di consumo questo inverno se la Russia sospenderà completamente le consegne, ha detto questa settimana a Bloomberg Klaus Müller, presidente dell’autorità di regolamentazione dell’energia tedesca, la Federal Network Agency .

La Germania punta a un riempimento dell’85% entro l’inizio di ottobre e ai siti di stoccaggio del gas al 95% entro l’inizio di novembre.

Anche con uno stoccaggio completo del 95% entro novembre, la più grande economia europea avrà due mesi e mezzo per coprire la domanda di riscaldamento, elettricità e industriale di gas, ha detto Müller a Bloomberg in un’intervista.

“Siamo un po’ più veloci di quello che eravamo in termini di riempimento dello spazio di archiviazione, ma non è un segno che possiamo rilassarci”, ha detto, aggiungendo: “Dovrebbe invece essere inteso come una spinta. Manteniamolo andando.”

La Germania ha raggiunto a metà agosto il suo obiettivo di avere il suo stoccaggio di gas naturale pieno al 75%, due settimane prima dei piani, come hanno mostrato i dati di Gas Infrastructure Europe all’inizio di questa settimana. Al 16 agosto, lo stoccaggio di gas della Germania era pieno del 77,3%, secondo i dati .

La capacità di stoccaggio nella più grande economia europea è di circa 23,3 miliardi di metri cubi (bcm), più di un quinto del consumo tedesco di 100 miliardi di metri cubi nel 2021.

Secondo il capo dell’autorità di regolamentazione tedesca, l’obiettivo del 95% entro novembre potrebbe essere difficile da raggiungere poiché alcuni siti di stoccaggio farebbero fatica a raggiungere l’obiettivo anche se le condizioni della domanda e dell’offerta fossero buone.

“Nel migliore dei casi, tre quarti di loro raggiungeranno l’obiettivo”, ha detto Müller a Bloomberg.

L’autorità di regolamentazione non è ancora sicura di come si svilupperà la crisi energetica con l’arrivo dell’inverno e di come le industrie avranno la priorità e non saranno tagliate prima dal gas.

Le industrie in Germania e nel resto d’Europa hanno avvertito che potrebbero dover ridurre la produzione durante la crisi del gas, che potrebbe portare al crollo delle catene di approvvigionamento e produzione.