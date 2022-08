INTERVISTA – Marsiglia (FederPetroli Italia): GAS E POLITICA “Rischiamo un’altra Libia: governo assente e imprese in crisi”

(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Roma, 22 Agosto 2022

«Gas e Politica – Rischiamo un’altra Libia: Governo assente e imprese in crisi»

Il gas è tornato ai prezzi record di marzo. L’Italia dovrebbe presidiare gli accordi stipulati per le forniture, ma la politica ha la testa al 25 settembre.

Con tutta probabilità, quindi, avremo il gas, passeremo l’inverno al caldo come abbiamo trascorso l’estate al fresco, ma a costi elevati

C’è il rischio che possa ripetersi qualcosa di analogo a quanto accaduto in Libia, dove le nostre imprese non sono state adeguatamente assistite dalle istituzioni italiane e abbiamo perso gli appalti

Gazprom cerca anche di spaventare e condizionare il mercato, ma la sua stima potrebbe non essere sbagliata, visti gli aumenti.

Le aziende italiane dell’oil & gas stanno tremando per la possibilità che gli accordi siglati possano essere messi in discussione.

La Russia a livello internazionale energetico ha un grosso potere contrattuale…….

L’Africa interessa a tutti, è un polo di idrocarburi importantissimo, una sorta di El Dorado.

Draghi. Il fatto è che il price cap non conviene a tutti: si fermerebbe la speculazione e ci perderebbero anche gli Stati europei…….