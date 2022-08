(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

ENERGIA, LOSACCO (PD): TETTO AI COSTI STRADA PRATICABILE E NECESSARIA

Sul caro-energia, le proposte avanzate oggi dal segretario Letta rispondono pienamente alle necessità delle famiglie e del tessuto produttivo marchigiano. Il tetto al costo dell’energia, l’intuizione di un nuovo contratto “Luce Sociale” per microimprese e famiglie, il raddoppio del credito d’imposta per compensare gli extra-costi delle imprese, gli investimenti su un grande piano nazionale di risparmio energetico sono tutti interventi molti importanti.

Oggi paghiamo amaramente le scelte compiute negli anni di Governo Berlusconi, che vincolarono l’Italia alla dipendenza dal gas russo. Il tetto al costo dell’energia è una strada praticabile e necessaria, l’unica che può dare ossigeno ai soggetti in grave difficoltà, puntando anche a frenare quell’inflazione che sta pericolosamente erodendo il potere d’acquisto di tutti i cittadini.” Così in una nota il Commissario regionale del Pd Marche, Alberto Losacco.

Roma, 22 agosto 2022