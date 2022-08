(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. SOUMAHORO (AVS): È QUESTO IL MOMENTO DI LOTTARE CONTRO LE DISUGUAGLIANZE

“Vogliamo finalmente rimettere al centro dell’agenda politica le sofferenze di chi vive il dramma delle disuguaglianze sociali, di chi non riesce a pagare l’affitto o le bollette, a soddisfare i propri bisogni vitali, lavoratori sotto il rullo compressore dello sfruttamento e della precarietà, partite IVA, giovani, donne, persone che vengono colpite e discriminate per il diverso orientamento sessuale”.

Così Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale e sociale candidato nelle liste dell’Alleanza Verdi Sinistra, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli.

“Ma soprattutto, – ha proseguito, – vogliamo tornare a far respirare la natura, ridare sorriso a chi non ha mai sorriso in termini di diritti, di dignità, di felicità, senza per questo togliere il sorriso a chi lo ha sempre avuto. Il nostro cammino è per la giustizia sociale e la giustizia ambientale e per riportare all’interno del Parlamento, in quei luoghi dove è nata la nostra Carta Costituzionale, i valori della dignità umana, di tutti gli esseri viventi. Il cambiamento adesso è possibile. Resistere, – ha concluso Soumahoro, – è soprattutto una questione di esistenza per vivere liberi, felici, insieme, per l’affermazione di questa nuova missione che è una missione di vita”.

GIANFRANCO MASCIA