(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Elezioni: Mancini (Pd), contro il caro bollette proposta Pd subito efficace

“Mentre la destra ripropone le promesse di sempre, tra l’altro mai mantenute, o ne inventa di nuove irrealizzabili che spariscono nello spazio di un mattino, il Partito democratico affronta una delle grandi preoccupazioni degli italiani di questo periodo, ossia il caro bollette. La proposta lanciata dal segretario Enrico Letta di mettere per dodici mesi un tetto nazionale al prezzo dell’energia avrebbe un impatto immediato sulla vita degli italiani, dando subito una boccata di ossigeno a famiglie e imprese. Il tetto massimo sarebbe di 100 euro per Megawattora, con l’introduzione in via transitoria di un regime di prezzi amministrati. In queste elezioni sono tanti i temi in ballo, uno di questi è senz’altro la capacità di proteggere i risparmi degli italiani e di difendere e rilanciare le nostre imprese. Le proposte del Pd vanno esattamente in questa direzione”.

Lo dichiara Claudio Mancini, deputato del Partito democratico e capolista Pd a Roma Ovest.

Roma, 22 agosto 2022