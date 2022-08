(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. EVI (AVS): MI CANDIDO PER UN’ITALIA PIÙ GIUSTA, PIÙ EQUA, PIÙ VERDE

“L’Alleanza Verdi Sinistra si presenta con le sue numerose candidature di tante donne e uomini di alto profilo. Molti i giovani e gli scienziati presenti nelle nostre liste. Nei giorni scorsi, proprio gli scienziati si sono fatti sentire lanciando un appello affinché la questione della crisi climatica da un lato e della crisi sociale dall’altro vengano poste al centro dell’agenda politica del futuro Parlamento. Bisogna dare risposte ai tanti giovani che da tempo manifestano nelle strade per un pianeta vivibile per il loro domani, ma anche per il nostro presente perché quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti”.

Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli, Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sarà presente alle prossime elezioni politiche.

“Serve una forza politica che sia capace di dire la verità, – prosegue l’europarlamentare, – e non nasconda che le diseguaglianze che continuano ad aumentare nel nostro Paese sono legate a doppio filo a un piccolo gruppo di persone che diventa sempre più ricco a discapito della maggioranza, sempre più povera: questo è inaccettabile. Il Paese ha bisogno di una forza politica che dica la verità, ovvero che l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura a 1 grado e mezzo, firmato a Parigi, rischia di sparire a causa dell’inerzia politica, sociale e tecnologica che continua a imperversare anche in Italia”.

“Senza contare il negazionismo che riprende vigore anche in questo periodo, nonostante gli eventi meteorologici sempre più estremi che continuiamo a vivere. C’è bisogno del lavoro di tutti, di tanti. Io personalmente, – annuncia Eleonora Evi, – sarò candidata nella lista di Alleanza Verdi Sinistra e spero di poter portare il mio contributo con le tante battaglie che intrapreso in questi anni al Parlamento europeo, per difendere l’ambiente, gli animali e i diritti e perché spero, con le tante candidate e i candidati, – conclude, – di poter lavorare affinché l’Italia possa diventare un Paese più giusto, più equo e più verde”.

