Elezioni: Baldini (CI), orgogliosa di rappresentare Noi moderati in Lombardia

(AGENPARL) – Roma, Lunedì 22 Agosto 2022 – “Ringrazio il presidente Luigi Brugnaro che con la sua forza e determinazione ha presentato candidati in tutta Italia e la coalizione di Noi moderati per la fiducia posta nei miei confronti”. Lo afferma in una nota Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia, capolista per Noi moderati nel collegio Lombardia 1-02. “Accetto questa sfida con orgoglio e grande senso di responsabilita’ con l’obiettivo di portare a Milano e Provincia i valori del fare del centrodestra, lasciando alle altre coalizioni la retorica delle false promesse da campagna elettorale, lontana da ogni capacita’ progettuale”, conclude la parlamentare.

Maria Teresa Baldini (CI)