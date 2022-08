(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI. ALEMANNI (AVS): NOSTRA ALLEANZA NON GUARDA A PROSSIME ELEZIONI MA A FUTURE GENERAZIONI

“La crisi pandemica ha dimostrato tutta la fragilità del nostro Pianeta. Per questo sono convinto che l’unica vera risposta che possiamo dare alla destra di Meloni e Salvini è raccontare il nostro programma, le nostre proposte: vogliamo attuare la conversione ecologica dei modelli produttivi e sociali attraverso cui si può ripensare il nostro modo di vivere e creare occupazione durevole e stabile, vogliamo ridare ossigeno alle nostre città ai nostri quartieri, investendo sulla mobilità sostenibile, sulle colonnine, sul trasporto pubblico, sulle ciclovie, le reti tranviarie. E vogliamo riportare il sole attraverso lo sviluppo di comunità energetiche, i distretti delle rinnovabili. Oggi abbiamo 150 GW bloccati dalla burocrazia. La ricetta giusta non è il nucleare e la Storia lo conferma: bisogna investire sulle rinnovabili e sulla ricerca per arrivare alla fusione nucleare. Bisogna investire sulla sicurezza alimentare e privilegiare la filiera corta, ma anche sui diritti: sulla cannabis e sul fine vita. E in tutto questo, nessuno deve rimanere in vita. Questa Alleanza a cui abbiamo dato vita non guarda solo alle prossime elezioni ma guarda al futuro delle prossime generazioni”.

Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle candidature in corso a Roma in Piazza Santi Apostoli, Francesco Alemanni, responsabile nazionale organizzazione di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sarà presente alle prossime elezioni politiche.

GIANFRANCO MASCIA