Il governo francese recluta 3.000 agenti di polizia ambientale sui cambiamenti climatici

(AGENPARL) – Roma, 21 agosto 2022 – Gérald Darmanin, ministro dell’Interno francese, ha annunciato che mira a creare 3.000 posti di lavoro per i nuovi funzionari della “polizia verde”, una decisione che ha ritenuto necessaria di fronte al cambiamento climatico.

La notizia della potenziale creazione di questi nuovi posti in Francia segue gli appelli dei pezzi grossi dell’Unione Europea per la creazione di una “Forza di protezione civile” per combattere gli effetti del cambiamento climatico sotto il controllo di Bruxelles, una mossa dettata secondo alcuni come un tentativo degli eurocrati di accumulare ancora più potere.

In un’intervista a Le Journal du Dimanche , Darmanin ha giustificato la creazione di 3.000 nuovi posti specificamente rivolti a questioni criminali legate al verde citando gli effetti che il cambiamento climatico stava avendo sulla Francia, soprattutto per quanto riguarda gli incendi boschivi, nove dei quali su dieci hanno presumibilmente causato dall’attività umana.

«Di fronte a questo, dobbiamo migliorare il lavoro delle indagini giudiziarie», ha affermato il politico.

«Abbiamo quindi deciso di rafforzare massicciamente le risorse dell’Ufficio centrale per la lotta ai danni all’ambiente e di creare 3.000 posti di ‘polizia ambientale’», ha proseguito. «L’obiettivo è che, in ogni brigata di gendarmeria, ci siano gendarmi addestrati alla lotta all’ecologia»

«Sarà una rivoluzione», ha aggiunto Darmanin.

Il piano del ministro francese di coinvolgere 3.000 nuove “polizie verdi” arriva mentre i funzionari in Europa cercano di espandere i propri mezzi, apparentemente per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

In particolare, la scorsa settimana un eurocrate ha chiesto che a Bruxelles siano conferiti più poteri per creare una ” Forza di protezione civile ” direttamente sotto il suo controllo in grado di “proteggere” gli Stati membri dai disastri presumibilmente causati dal cambiamento climatico.

Abbiamo «la sensazione crescente che sia necessaria più Europa nella protezione civile», ha dichiarato il capo della gestione della crisi Janez Lenarcic in merito alla proposta, con il tecnocrate che apparentemente sostiene che Bruxelles sarebbe in grado di fornire questa “protezione” se gli venisse conferito più potere sovrano sui suoi Stati membri.

Tuttavia, un tale suggerimento è stato denunciato dalla critica, con un eurodeputato che ha affermato che “i burocrati non eletti” nell’organizzazione “stanno usando qualsiasi scusa per accaparrarsi più potere”.

«Questi burocrati europei non sono la soluzione, ma la causa di molti problemi che l’UE sta affrontando, e la crisi energetica profondamente dannosa ne è solo una prova», ha affermato Cristian Terhes, membro del Parlamento europeo (MEP) per la Romania .

«Consegnare ancora più potere a questi burocrati irresponsabili sarebbe semplicemente irresponsabile», ha continuato.

«Ciò di cui l’Europa ha bisogno è una rinascita della democrazia nazionale e sovrana, con creatività e potere per la popolazione locale, piuttosto che un controllo burocratico adatto a tutti dal centro di Bruxelles».