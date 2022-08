(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Elezioni. Iannone (FdI): per FdI sport è priorità. Votare significherà scegliere tra cultura della morte e quella della vita

“Per Fratelli d’Italia lo sport rappresenta una priorità, uno dei principali punti della nostra azione di governo. Non una novità per FdI visto che in questa legislatura insieme ai colleghi Barbaro e Malan abbiamo presentato un disegno di legge per introdurre lo Sport nella nostra Carta Costituzionale, facendo così iniziare dal Senato l’iter. Ci auguriamo che entro questa legislatura l’esame possa concludersi per garantire allo Sport questo importante riconoscimento. Comunque sia siamo pronti per la sfida di governo anche per porre lo sport al centro del nostro progetto di Paese. E’ una sfida che lanciamo a chi quotidianamente valorizza la cultura della morte e della droga, perchè sostenere lo sport significa rilanciare la vita, e quei valori positivi e sani che sono l’essenza proprio dello sport. Votare in queste elezioni avrà anche questo significato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.

