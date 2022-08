(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Elezioni. Barbaro (FdI): nel programma di governo di FdI Sport è risorsa e investimento strategico. Modello di vita per giovani

“Lo sport per Fratelli d’Italia rappresenta una risorsa e nel nostro programma di governo un investimento strategico. Già in questa legislatura abbiamo dimostrato con i fatti la nostra attenzione per il mondo sportivo. È grazie a Fratelli d’Italia se oggi è stato avviato, dopo oltre settant’anni, l’iter per l’inserimento dello Sport nella nostra Carta Costituzionale, riconosciuto come fondamentale tassello di benessere ed elemento dispensatore di salubrità. Come ha spiegato Giorgia Meloni scegliere Fratelli d’Italia per il governo della Nazione significa investire sui giovani, sul futuro, coltivare il talento, combattere le droghe e le devianze, e soprattutto crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei valori che solo lo sport può dare. Offrire un modello, un esempio di vita fatto di valori e rispetto di cui sempre più spesso le giovani generazioni hanno bisogno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Claudio Barbaro, presidente nazionale di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), ente di promozione sportiva che conta oltre un milione di tesserati e migliaia di associazioni sportive su tutto il territorio nazionale.

