2022-69663 – Fiscaliste H/F

(AGENPARL) – PARIS sab 25 giugno 2022

Funzione aziendale : Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A./Finanza / Contabilità / Controllo di Gestione

Contratto : Tempo indeterminato

Descrizione dell’incarico :

Composée d’une équipe pluridisciplinaire d’experts dans le domaine de la fiscalité, la direction des affaires fiscales du groupe Amundi intervient sur des sujets de fiscalité française et internationale, dans de nombreux domaines : conseil aux filiales françaises et étrangères du groupe, fusions/acquisitions, contrôles fiscaux, projets internationaux transverses, conseil aux différentes lignes métiers dans le cadre de la structuration/restructuration et/ou commercialisation de produits…

Elle contribue au respect des bonnes pratiques fiscales et à la surveillance des obligations fiscales des sociétés françaises et étrangères du groupe et coordonne le reporting fiscal par des échanges réguliers avec l’ensemble des filiales.

Missions :

Dans un environnement international, le/la candidat(e) conseille et assiste les filiales françaises et étrangères du groupe ainsi que les différentes lignes métiers en matière de fiscalité d’entreprise et de fiscalité produits.

Seul(e) ou avec les membres plus seniors de la Direction des affaires fiscales du groupe d’Amundi, le/la candidat(e) sera amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :

les opérations d’investissements (due diligence, prises de participation, acquisitions, financement, garantie de passif…)

les opérations de restructurations, de fusions et/ou de cessions (garanties de passif, régime des fusions, intégration fiscale, droits d’enregistrement…)

la fiscalité d’exploitation, notamment la validation de résultats fiscaux, la supervision et l’assistance des filiales françaises et étrangères (revues fiscales, soutien contrôle fiscal…), l’analyse des risques fiscaux

les contrôles fiscaux (assistance lors des vérifications fiscales, contentieux…)

les prix de transfert

les questions liées à la fiscalité indirecte et notamment la TVA

la mise en place de procédures d’échanges d’informations avec les autorités fiscales (FATCA, CRS, DAC 6…)

la fiscalité des fonds d’investissement et plus généralement des produits financiers et notamment les problématiques de retenues à la source et d’établissements stables

Sede di lavoro : Paris 15

Livello minimo richiesto d’istruzione : Laurea magistrale/specialistica (5 anni)



Fonte/Source: https://jobs.amundi.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=69663&idOrigine=170287&LCID=1040&offerReference=2022-69663