Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

Il Giardino botanico Carsiana in collaborazione con il nascente Geoparco del Carso-Kras, vi accompagna in un viaggio nel passato geologico della dolina alla scoperta della geodiversità del giardino botanico e del suo legame con la biodiversità, con un interessante approfondimento sulle ultime ricerche sulle rocce calcaree, sui paleoambienti geologici e i microfossili.

Appuntamento mercoledì 1 giugno alle ore 15.30 con gli esperti botanici di Carsiana e il paleontologo Lorenzo Consorti del CNR-ISMAR.

A conclusione degli interventi verranno distribuite gratuitamente alcune pubblicazioni edite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 1 giugno

Orario di inizio: 15.30

Durata: 1 ora e mezza

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, adatto a tutti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=fe0388c9ce&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

Orari del Giardino botanico Carsiana

Il Giardino botanico Carsiana è aperto:

– dal 21/03 al 20/06:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

– dal 21/06 al 15/08:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 19.00

– dal 16/08 alla seconda domenica di ottobre:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

L’ingresso è gratuito!

