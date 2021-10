(AGENPARL) – Roma, 19 ott 2021 – Nuovo tavolo al Ministero dello Sviluppo economico su Whirpool e presidio di lavoratori giunti da Napoli.I sindacati attendono che il governo presenti “gli strumenti necessari per la continuità occupazionale” e il piano industriale del progetto Hub Mobilità Sostenibile. Fiom,Fim e Uilm hanno indetto una manifestazione nazionale del gruppo per il 29 ottobre,a Varese,e 8 ore di sciopero per “la irresponsabile scelta del management di non prorogare la procedura di licenziamento necessaria a favorire la rioccupazione dei 340 licenziati”.

