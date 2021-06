REGGIO CALABRIA Si ribalta in appello il giudizio su un 55enne di Cittanova (RC), riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata in danno di minore dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma dell’assoluzione in primo grado del Tribunale di Palmi (RC). I fatti risalgono al 2018 quando, per come ricostruito dalla successiva attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova (RC), l’uomo aveva convinto un ragazzo all’epoca minorenne e affetto da lieve infermità a seguirlo nella sua abitazione con la scusa di dover prelevare delle bevande, sfruttando il rapporto di conoscenza e fiducia, instaurato tra di loro nell’ambito parrocchiale. L’uomo però, una volta in casa, aveva indotto il giovane a subire atti sessuali, anche approfittando delle circostanze e della sua condizione di inferiorità psichica. (News&Com)

