Aosta, lunedì 30 maggio 2022

#VDAlavora – Fino al 30 settembre sono richiedibili i voucher di conciliazione

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro comunica che da oggi, lunedì 30 maggio 2022, e fino al 30 settembre è possibile richiedere i voucher per la fruizione di servizi di conciliazione nel periodo estivo da parte delle famiglie con a carico figli con disabilità. La misura di conciliazione, prevista nell’ambito del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro 2022, prevede un finanziamento complessivo di 200 mila euro.

E’ possibile richiedere il voucher per i servizi di conciliazione (centri estivi e servizi analoghi) che garantiscono l’assistenza delle persone con disabilità da parte di personale qualificato, fruiti nel periodo compreso tra il 09 giugno 2022 e il 16 settembre 2022. Il voucher sarà erogato a copertura delle spese sostenute fino a un importo massimo di 2.000 euro.

I voucher di conciliazione sono richiedibili dai nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta con a carico figli con disabilità, ai sensi della l. 104/92, di età compresa tra i 3 e i 21 anni, e nei quali almeno un genitore è occupato con rapporto di lavoro subordinato, è un lavoratore autonomo oppure è inserito in un percorso di politica attiva del lavoro condiviso con il Centro per l’Impiego.

Secondo l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro questa misura, prevista dal PPL 2021/23, dopo una prima esperienza la scorsa estate, è una proposta ancora sperimentale seppur più strutturata, frutto di un lavoro di concertazione con le parti sociali coinvolte, necessaria a garantire la presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici con carichi di cura parentale particolarmente gravosi. L’Assessore ritiene che la conciliazione sia uno strumento fondamentale per aiutare le persone a conciliare il lavoro e la famiglia e che il supporto ai lavoratori con carichi di cura abbia ricadute positive sull’intera comunità generando benessere diffuso.

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-conciliazione

