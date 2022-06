Vatican News Newsletter 21 giugno 2022

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsZ.A.9YwEWVrNzDXfnfxWUgub7ynewt3ULD0OclD3e9Hr1LZk0lwOjmge35mW1A7L_fQeQ0_hEYkEmvLLdwzKXr7Yig)

[Nucleare, il Papa: rispettare gli accordi sul disarmo non è debolezza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsd.A.UMGOhUuJM5JqahjSYYDu40-E-eMRwtwTGFu-JLHTMSnmnmxHOEfL-nMnmjsQhO9u3SaELJIhBYglA5OWix_QMA)

[Nucleare, il Papa: rispettare gli accordi sul disarmo non è debolezza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsd.A.UMGOhUuJM5JqahjSYYDu40-E-eMRwtwTGFu-JLHTMSnmnmxHOEfL-nMnmjsQhO9u3SaELJIhBYglA5OWix_QMA)

Messaggio di Francesco letto da monsignor Paul Richard Gallagher alla prima riunione a Vienna degli Stati membri del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: “Immorale il loro uso, ma anche il semplice possesso”. L’appello: “L’umanità è a un bivio: fermare la corsa agli armamenti. È …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Farrell: l’Incontro delle famiglie, iniezione di vita fra i drammi del nostro tempo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsi.A.tQ3ebWlveAVaZurISqaBPndE3oVgwTZRzmjxXZEG4hA1Jrpbahp6p3IuV8TzdrJrVTwzH0F6KZfujJsQ56JS2Q)

[Farrell: l’Incontro delle famiglie, iniezione di vita fra i drammi del nostro tempo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsi.A.tQ3ebWlveAVaZurISqaBPndE3oVgwTZRzmjxXZEG4hA1Jrpbahp6p3IuV8TzdrJrVTwzH0F6KZfujJsQ56JS2Q)

Il prefetto del Dicastero Laici, Famiglia e Vita presenta l’Incontro mondiale delle famiglie che si apre domani: la pandemia e adesso lo strazio della guerra …

[L’Incontro delle Famiglie, un appuntamento che unisce Roma al mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsq.A.e_IfdoktHNWzJGF809oikbiH7s5buK6H52SCDdbnpXA-XYkY6psnuNGIYkmLxK3HpolJqWeaVs1ybS2t_thnpw)

[L’Incontro delle Famiglie, un appuntamento che unisce Roma al mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsq.A.e_IfdoktHNWzJGF809oikbiH7s5buK6H52SCDdbnpXA-XYkY6psnuNGIYkmLxK3HpolJqWeaVs1ybS2t_thnpw)

Cresce l’attesa per l’evento, giunto alla decima edizione, che inizia domani alla presenza del Papa e terminerà domenica prossima per riflettere sul tema …

[La bellezza della famiglia, una festa per aprire l’Incontro mondiale con Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsh.A.chR2yn11CoA-D34L-rccPrX2BWGZya85jTPOWG6rXPRbFDQR6KmDluigTEHSVzIepoNduip4X9vljOwHQL6Uaw)

Il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Roma, don Walter Insero, parla di “The beauty of the family”, il Festival che domani pomeriggio …

[Luciani, la dottrina morale e lo sguardo del Pastore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsb.A.0cxhpimb5y4qnlWX7NacR9RnPaYOO5AwvDSNG36bERSnDCVeo_Zkk3lf4Er6RGZh3pL5VL8M1mLkmT6Qwo7yTQ)

[Luciani, la dottrina morale e lo sguardo del Pastore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsb.A.0cxhpimb5y4qnlWX7NacR9RnPaYOO5AwvDSNG36bERSnDCVeo_Zkk3lf4Er6RGZh3pL5VL8M1mLkmT6Qwo7yTQ)

Le posizioni aperturiste sulla pillola, espresse quando era vescovo di Vittorio Veneto, prima dell’Humanae vitae di Paolo VI, enciclica che poi difese

[Sandri: Dio protegga i giovani dalle violenze in Ucraina, Siria ed Etiopia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFso.A.OJXYyBLK0ZT3yGNb6PR5WlTCLC1m4UPWccknA9gM3JVtufeNlkvI-_GTbSJ8O1ysl6jWAkN7aiQepIlkt6BO5A)

[Sandri: Dio protegga i giovani dalle violenze in Ucraina, Siria ed Etiopia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFso.A.OJXYyBLK0ZT3yGNb6PR5WlTCLC1m4UPWccknA9gM3JVtufeNlkvI-_GTbSJ8O1ysl6jWAkN7aiQepIlkt6BO5A)

Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali apre la plenaria della Roaco a Roma e affida i lavori a san Luigi Gonzaga, patrono dei giovani, affidando alla …

[Il Papa ai vescovi dell’Amazzonia: confermati con coraggio nella missione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsn.A.IB7___1CPTT8JA4X64jnlFfLMjL2kEPmQs2DNXghHwBZKZr8McSllhXPYGLgW7DmmIInIN9Om0ZOrQsTiV9nYg)

[Il Papa ai vescovi dell’Amazzonia: confermati con coraggio nella missione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsn.A.IB7___1CPTT8JA4X64jnlFfLMjL2kEPmQs2DNXghHwBZKZr8McSllhXPYGLgW7DmmIInIN9Om0ZOrQsTiV9nYg)

A parlare, di ritorno dall’udienza avuta con Papa Francesco che in settimana riceve i vescovi del Brasile in visita ad Limina, è padre Lucio Nicoletto, di …

[Due gesuiti e un altro uomo uccisi in una chiesa in Messico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFs2.A.e33BvUQk6s3VjVy48Xyu1ZPEpND_hUZOsQhZ5w1GBZiav-VKLhGefw1imHPPvEnuMjUZPK0grI1ZE8kODgxqPw)

[Due gesuiti e un altro uomo uccisi in una chiesa in Messico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFs2.A.e33BvUQk6s3VjVy48Xyu1ZPEpND_hUZOsQhZ5w1GBZiav-VKLhGefw1imHPPvEnuMjUZPK0grI1ZE8kODgxqPw)

I due religiosi, Javier Campos e Joaquín Mora, sono stati assassinati il 20 giugno da un uomo armato mentre cercavano di proteggere una persona. Al momento non …

[In Svizzera, i giovani portano in scena la Laudato si’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFs0.A.mYyGdIwICmSfGQ38touC_TohEdy0wkhZFiXj7bkX_cEi14GMUP2t89BlTJTA8_8SzG0FO2KUI5ATPkHtljSXWQ)

Uno spettacolo teatrale che ha già fatto sold-out nei teatri e nelle parrocchie del Canton Vallese, in Svizzera. Una sceneggiatura innovativa, grazia alla quale …

[Fatebenefratelli: la gestione dell’Ospedale sarà affidata a Gemelli Isola](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsv.A.GUjausKJjNjM7c21EUuwJl_Xz1fnD1ISH7-KqJGdb-1nWs7jqPW1eHiV3FE0HWV0MuUgZ026ms2bI3JIjhLSqw)

[Fatebenefratelli: la gestione dell’Ospedale sarà affidata a Gemelli Isola](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsv.A.GUjausKJjNjM7c21EUuwJl_Xz1fnD1ISH7-KqJGdb-1nWs7jqPW1eHiV3FE0HWV0MuUgZ026ms2bI3JIjhLSqw)

La società Benefit della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli avrà l’obiettivo di realizzare un polo di eccellenza per la sanità al centro di …

[Suor Brigitte Flourez: tornare alla sorgente per andare sempre avanti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsl.A.Db3Qbphi_UDMiW0eNgxJjAdPhHD4YGaquTk7-amJti2neVUqM2NMJfsIclH1o1dDkfQFv8kdvriqefZbD6Yn4Q)

[Suor Brigitte Flourez: tornare alla sorgente per andare sempre avanti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsl.A.Db3Qbphi_UDMiW0eNgxJjAdPhHD4YGaquTk7-amJti2neVUqM2NMJfsIclH1o1dDkfQFv8kdvriqefZbD6Yn4Q)

Quali sono gli inizi e qual è la storia della Congregazione francese delle Suore del Bambino Gesù? Ce lo racconta l’attuale superiora generale, suor Brigitte …

[A Milano le Caritas diocesane italiane a confronto su Vangelo e solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsm.A.oOvwQzEft8rWNhI9dyxSYKxTidk-G0czNsK0CZgE3l-cGb-Ui9-l34VA7RmCaNs5w8zcpqr59e9jmj-Gd6nFrg)

[A Milano le Caritas diocesane italiane a confronto su Vangelo e solidarietà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsm.A.oOvwQzEft8rWNhI9dyxSYKxTidk-G0czNsK0CZgE3l-cGb-Ui9-l34VA7RmCaNs5w8zcpqr59e9jmj-Gd6nFrg)

Nel secondo giorno di lavori, il convegno in corso accende i riflettori sulla necessità di mettere la creatività a servizio dei poveri e degli ultimi. Il …

[Bagnasco: don Orione stella polare per la Chiesa intera](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsz.A.RECypFBhzozhZrp5m82Rvzc1tHgbs-D2pPtxnOUr60ZqKwyChzcrDnziCJfwgu34tp31HyQvRrMJJh2vpj7_iw)

[Bagnasco: don Orione stella polare per la Chiesa intera](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsz.A.RECypFBhzozhZrp5m82Rvzc1tHgbs-D2pPtxnOUr60ZqKwyChzcrDnziCJfwgu34tp31HyQvRrMJJh2vpj7_iw)

Il porporato ha presieduto nella concattedrale di San Siro a Sanremo la Messa per commemorare i 150 anni dalla nascita del fondatore degli orionini

[Cei: assurde le scelte di investire in armi anziché in agricoltura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsy.A.XafyM8Z5yChzruXYQvP-ochH7UG3QcGfI8A-pakiq3P6DN-zuS7mlCZiWsKuhdD8wQUKzI5YrmaRHR_ObcL34w)

[Cei: assurde le scelte di investire in armi anziché in agricoltura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsy.A.XafyM8Z5yChzruXYQvP-ochH7UG3QcGfI8A-pakiq3P6DN-zuS7mlCZiWsKuhdD8wQUKzI5YrmaRHR_ObcL34w)

Al centro del Messaggio della Conferenza episcopale italiana per la 72ma Giornata Nazionale del Ringraziamento, in programma il 6 novembre 2022, i temi della …

[Vescovi africani: non c’è diritto a distruggere la biodiversità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsc.A.0ggWwW8w601GQL2mAizrngrrZJnClnYQc0y04HqAJlL29Ei2hy7M9Qeh3d2QTu28mcL-h13r1z0bsU7qGK-htQ)

[Vescovi africani: non c’è diritto a distruggere la biodiversità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsc.A.0ggWwW8w601GQL2mAizrngrrZJnClnYQc0y04HqAJlL29Ei2hy7M9Qeh3d2QTu28mcL-h13r1z0bsU7qGK-htQ)

Il Simposio delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar (SECAM) ha reso nota oggi una dichiarazione in cui si esortano i Governi a intraprendere azioni …

[Un secolo di Papi della pace in tempi di guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFst.A.MwiAMqJQscYDUftxP5Ya2uoLeelff6yD1wlt9A3H5mv4SHuVDBIxZlisCVtc3YYEOyW9SuXCddE8v1Z1kGouag)

[Un secolo di Papi della pace in tempi di guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFst.A.MwiAMqJQscYDUftxP5Ya2uoLeelff6yD1wlt9A3H5mv4SHuVDBIxZlisCVtc3YYEOyW9SuXCddE8v1Z1kGouag)

Il Comitato Papa Pacelli – Associazione Pio XII ha organizzato per il 22 giugno a Roma un convegno che riflette sul magistero dei Pontefici durante i conflitti, …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsf.A.adV1V4fwiUQCysfAU1StEodY6IkRIXclAzyIB86DtQnjXM96y76WUin8hWei42ttWtwbR3iHczES4oiLEY5Auw)

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsf.A.adV1V4fwiUQCysfAU1StEodY6IkRIXclAzyIB86DtQnjXM96y76WUin8hWei42ttWtwbR3iHczES4oiLEY5Auw)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: col cuore largo vicino a chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFs1.A.DgVSTQWicWzEhiqiDL_bzHodZzE8s8BNFjD03CHIeGQYKy6PnBJOpwpC0ywfqiT6KV__V-1PA4cis-09d3Hvlg)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Papa Luciani, da un colpo di fionda al Soglio di Pietro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsp.A.33BYnCg06M6V_46tTX7EcaKiaZ2y-UZ_QnNq2_s_tiZ7T1s1xPat2lolleDWbegFRCTg4Ic5_PnEZTAqERjpLA)

Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo …

PRIMO PIANO

[La Lituania applica le sanzioni e Mosca minaccia di rispondere ‘con ogni mezzo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFse.A.JGOcWfemoZYZ8S3uNNiYJ13QcPdMeaytlzWdQNXpusxqf1R68ImbrwNeBmGyfnw2YJ4wPpBgOpRSCIaI_RyD9w)

[La Lituania applica le sanzioni e Mosca minaccia di rispondere “con ogni mezzo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFse.A.JGOcWfemoZYZ8S3uNNiYJ13QcPdMeaytlzWdQNXpusxqf1R68ImbrwNeBmGyfnw2YJ4wPpBgOpRSCIaI_RyD9w)

Si inasprisce il conflitto tra Russia e Ucraina con la Lituania che applica le sanzioni decise dall’Ue, impedendo il passaggio sul proprio territorio di merci …

[Israele verso il quinto voto in tre anni: il Governo scioglie la Knesset](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsk.A.nVAdrjXVEVDm5TFOEWO7IpyQTvtotUoec9L7vBn3Jbh-MxleziptoMYcySRpg37RBkPDisbX43v5W11-SSAybQ)

[Israele verso il quinto voto in tre anni: il Governo scioglie la Knesset](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsk.A.nVAdrjXVEVDm5TFOEWO7IpyQTvtotUoec9L7vBn3Jbh-MxleziptoMYcySRpg37RBkPDisbX43v5W11-SSAybQ)

A prendere la decisione sono stati il premier israeliano, Naftali Bennett, e il ministro degli Esteri Yair Lapid, annunciando che tra pochi giorni il Parlamento …

[La società civile si appella all’Europa e chiede la pace ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsw.A.LL0ahDt1tcnIYFLoL9MQuVX7Pmodz4Mxj8ALUVVufKqddKKiMDD2QJ3tqIwNwilE27xQOEDeNnT654XeM0QTew)

[La società civile si appella all’Europa e chiede la pace ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Eap.Rct.BFsw.A.LL0ahDt1tcnIYFLoL9MQuVX7Pmodz4Mxj8ALUVVufKqddKKiMDD2QJ3tqIwNwilE27xQOEDeNnT654XeM0QTew)

Sempre più cittadini si rivolgono a Bruxelles per sollecitare un ruolo da protagonista nella fine del conflitto in Ucraina. Ieri, la presentazione del documento …

