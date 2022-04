(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh3.A.7laRb69UBymLMIU9P2rENDxhP2THI2Ppj8edvryR-3uc0V493A4l56L-nX-nhicGdJR1O4fRDTjQF4nyl7GjaQ)

Le notizie del giorno

15/04/2022

[Cantalamessa: gli assetti del mondo possono cambiare, solo Dio non passa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiI.A.IjwzcrFcfrGYIiv2UDWEUQMT4IfXgoNNRz61lCT4yIdI1NSHpgROZhpdS_7Knz5k3gg90v5RimFv8lgO0QBNmg)

[Cantalamessa: gli assetti del mondo possono cambiare, solo Dio non passa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiI.A.IjwzcrFcfrGYIiv2UDWEUQMT4IfXgoNNRz61lCT4yIdI1NSHpgROZhpdS_7Knz5k3gg90v5RimFv8lgO0QBNmg)

Alla celebrazione della Passione in San Pietro, alla presenza del Papa, il predicatore della Casa Pontificia sottolinea che la Pasqua quest’anno avviene “non al suono gioioso di campane, ma con il rumore sinistro di bombe ed esplosioni devastanti”, ma la risurrezione di Gesù dai morti “è la promessa …

[La Via Crucis al Colosseo, dalle origini ai giorni nostri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiB.A.dc0dnbLYiiARE_jq_dIN_KA8Y1QTW4vb_Xx8xr-eMsrt_UGH3LYTRLLCnvbnyXdCvJme1H8nBrrUUlxdqv1QEQ)

[La Via Crucis al Colosseo, dalle origini ai giorni nostri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiB.A.dc0dnbLYiiARE_jq_dIN_KA8Y1QTW4vb_Xx8xr-eMsrt_UGH3LYTRLLCnvbnyXdCvJme1H8nBrrUUlxdqv1QEQ)

Nella puntata di “Doppio Click”, programma della Radio Vaticana, riascoltiamo le meditazioni dei Pontefici durante la Via Crucis al Colosseo, rito amato e più …

[Il Papa: il mondo ha scelto Caino, ma Dio non smette di salvarlo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiC.A.zh8dNGc0F1_eXrncy94LiuuNMsUMO2r_ulDGWbHdio_Ry8qb0kadBmzav2myhQsAtWzEJcr_U57LAgAorwDoXQ)

[Il Papa: il mondo ha scelto Caino, ma Dio non smette di salvarlo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiC.A.zh8dNGc0F1_eXrncy94LiuuNMsUMO2r_ulDGWbHdio_Ry8qb0kadBmzav2myhQsAtWzEJcr_U57LAgAorwDoXQ)

Nell’intervista rilasciata da Francesco alla giornalista Lorena Bianchetti, in una puntata speciale del programma “A Sua immagine”, vengono affrontati vari …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Celebrazioni pasquali del Papa con lo sguardo rivolto a chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh5.A.1bSJdPWuVLGuAt5rCWcOF8vdfuueE2zsLCqPRerfNEIQiIgyfzI4GM3cin1gf-iRqFZY4UkGzGuTVWn4T_Apvw)

[Celebrazioni pasquali del Papa con lo sguardo rivolto a chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh5.A.1bSJdPWuVLGuAt5rCWcOF8vdfuueE2zsLCqPRerfNEIQiIgyfzI4GM3cin1gf-iRqFZY4UkGzGuTVWn4T_Apvw)

Tradizionale briefing per le tele-radio cronache pasquali, nella Sala Marconi della Radio Vaticana. Sottolineati i segni di vicinanza al popolo ucraino e agli …

[Via Crucis, ‘Dio vuole che ogni famiglia sia felice’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiA.A.2J4zAYImrsZ8U7eT–vTIKTCxWkc8uW6Pq2Hl2TMvx2CDrs8vL3OB6bS3daxI46w_NPBtn1DFAWlRZ58oBR9oQ)

[Via Crucis, “Dio vuole che ogni famiglia sia felice”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiA.A.2J4zAYImrsZ8U7eT–vTIKTCxWkc8uW6Pq2Hl2TMvx2CDrs8vL3OB6bS3daxI46w_NPBtn1DFAWlRZ58oBR9oQ)

La testimonianza di Vito Sidoti che con la moglie porterà la croce durante il rito del Venerdì Santo al Colosseo, presieduto da Papa Francesco. Due dei loro tre …

[La resurrezione degli oppressi: alla Via Crucis la speranza di una coppia di migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh_.A.yFni12nrGUcatlagKiLo0b3488vfoUXR4IbFDLCMmDYLhozvyAnQN7eFVQUAOzmI2VnK4K_BSRx_RsW6oq2F7w)

[La resurrezione degli oppressi: alla Via Crucis la speranza di una coppia di migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh_.A.yFni12nrGUcatlagKiLo0b3488vfoUXR4IbFDLCMmDYLhozvyAnQN7eFVQUAOzmI2VnK4K_BSRx_RsW6oq2F7w)

Dalla Repubblica Democratica del Congo, la storia della coppia che porterà la Croce alla quattordicesima stazione, nella sera del Venerdì Santo al Colosseo. …

[La Via Crucis di Krajewski nello strazio della guerra: non ci sono parole, resta la fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh4.A.4HN1epw8UTcm5v7XROBWBVCNiT_nlOgGffO2VJvztGsLuBRNRE6DRU534whe2L2k6Y_yoaMU7R4q22NP7yVQKQ)

[La Via Crucis di Krajewski nello strazio della guerra: non ci sono parole, resta la fede](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh4.A.4HN1epw8UTcm5v7XROBWBVCNiT_nlOgGffO2VJvztGsLuBRNRE6DRU534whe2L2k6Y_yoaMU7R4q22NP7yVQKQ)

Non ci sono lacrime per esprimere il dolore della vista di tanti morti e tanta distruzione: lo afferma l’Elemosiniere del Papa che ha celebrato il rito del …

[Gaza, la gioia dei cristiani che andranno a Gerusalemme per la Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh8.A.vEqDoa6-c8n14fOutO9RmF5KAacRGujKk__kV015pmPA8bzLMTdNoOiAZ7Xsf4HvWX8hLtHUUV7CVPZfPNBECA)

[Gaza, la gioia dei cristiani che andranno a Gerusalemme per la Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh8.A.vEqDoa6-c8n14fOutO9RmF5KAacRGujKk__kV015pmPA8bzLMTdNoOiAZ7Xsf4HvWX8hLtHUUV7CVPZfPNBECA)

Israele rilascia oltre 700 permessi per far uscire dalla Striscia i fedeli per la Settimana Santa. Il parroco di Gaza, padre Romanelli: erano molti anni che …

[La Via Crucis delle Maddalene di Capitanata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiN.A.R6Bxp1Ou4t9uOZKawn4RH8PCUDZAlQ-Rld77MxPZnmfpFqo7F81t7eF2vDzLHr0xQAcLdbY-TLshYJB4tbBNig)

[La Via Crucis delle Maddalene di Capitanata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiN.A.R6Bxp1Ou4t9uOZKawn4RH8PCUDZAlQ-Rld77MxPZnmfpFqo7F81t7eF2vDzLHr0xQAcLdbY-TLshYJB4tbBNig)

Sono meditazioni che nascono dalla preghiera e dall’incontro con donne vittime di tratta in provincia di Foggia. A scriverle la Comunità Laudato si’ di San …

[Un ricordo di don Mario Galbiati che fondò Radio Maria e Radio Mater](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiM.A.USU922JhiGkMOarjyRMvzBQJ5UmeyH3sXesE8Rm9lJ1ybFAs8FIsasKAY3LpcaYoATVKTEhX10CLgSW2EQZgHg)

[Un ricordo di don Mario Galbiati che fondò Radio Maria e Radio Mater](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiM.A.USU922JhiGkMOarjyRMvzBQJ5UmeyH3sXesE8Rm9lJ1ybFAs8FIsasKAY3LpcaYoATVKTEhX10CLgSW2EQZgHg)

È morto la sera di mercoledì 13 aprile, ad Albavilla, in provincia di Como, don Mario Galbiati. Aveva 92 anni ed era ammalato da tempo. Fin da giovane …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiK.A.dcI4sUAjHvPvVfHiG_Z4Sz65Mj-yHJf1A_thfUUDAfX88ylC-Zqdp6XMhQcyK2sM91CqBgVIulsTgBrQPYZKAA)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiK.A.dcI4sUAjHvPvVfHiG_Z4Sz65Mj-yHJf1A_thfUUDAfX88ylC-Zqdp6XMhQcyK2sM91CqBgVIulsTgBrQPYZKAA)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh6.A.wJERJ7CPgCOqmmt7-rH92idDVBipGzL5l9zkbr_hH6saHjAoU3NYaYzAUtZfJl87E5hMi3IC0kCNVq5Df-lGUA)

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh6.A.wJERJ7CPgCOqmmt7-rH92idDVBipGzL5l9zkbr_hH6saHjAoU3NYaYzAUtZfJl87E5hMi3IC0kCNVq5Df-lGUA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiF.A.eRN5xzgjoNL3PhqZnMIsLMZnCXN4Y_Ex8W9M4PS7LgoZmCPI0xKSQDyokSf6dHFx4SaeTnPEZr09_dJ1X07krQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiF.A.eRN5xzgjoNL3PhqZnMIsLMZnCXN4Y_Ex8W9M4PS7LgoZmCPI0xKSQDyokSf6dHFx4SaeTnPEZr09_dJ1X07krQ)

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh9.A.-G23-UY9I7nMZrjMBXS9nuvkqScaFaUAcEdQPUWSAMAs1AwZ925RMHnkdG49xbn6kz-gmQarEhWsdXVRf_wjvQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCh9.A.-G23-UY9I7nMZrjMBXS9nuvkqScaFaUAcEdQPUWSAMAs1AwZ925RMHnkdG49xbn6kz-gmQarEhWsdXVRf_wjvQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: i russi avanzano a Mariupol, nuove armi dagli Usa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiO.A.uZ5K5G4mTZSvcEjDOJYolpW_PkLRT0SOQTQ7RRzip5JGqEcXMtLqkhHdY_xcKcuOf6F_UWmCrDqe7wxP2KqYAg)

[Ucraina: i russi avanzano a Mariupol, nuove armi dagli Usa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiO.A.uZ5K5G4mTZSvcEjDOJYolpW_PkLRT0SOQTQ7RRzip5JGqEcXMtLqkhHdY_xcKcuOf6F_UWmCrDqe7wxP2KqYAg)

Nel 51mo giorno di guerra in Ucraina proseguono i violenti combattimenti sul terreno, con nuove vittime civili, e la forte contrapposizione a livello …

[Regno Unito: il governo vara un piano per trasferire i migranti in Ruanda](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiE.A.oK1MooylpgG0BzVSEgnZUWcG-JrmkAGdjN2NCFVbbR_dPupV_zPghX8XnBt8YZX8EY4bKQ_Qab-rUuVB05IUhA)

[Regno Unito: il governo vara un piano per trasferire i migranti in Ruanda](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiE.A.oK1MooylpgG0BzVSEgnZUWcG-JrmkAGdjN2NCFVbbR_dPupV_zPghX8XnBt8YZX8EY4bKQ_Qab-rUuVB05IUhA)

Perplessità e polemiche suscita il nuovo pacchetto di misure contro l’immigrazione illegale annunciato dal premier britannico Boris Johnson. Tra i punti più …

[Cosa vide Gesù dalla Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiD.A.bmG5bOqZJ0MuL-OouaxBmd9Lp4L7SM3_t-uoZI5h2qlV5aHviGjzFraRVECe8D6z_w8_aurhnOtE1HBkM48g_w)

[Cosa vide Gesù dalla Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOD.Rct.BCiD.A.bmG5bOqZJ0MuL-OouaxBmd9Lp4L7SM3_t-uoZI5h2qlV5aHviGjzFraRVECe8D6z_w8_aurhnOtE1HBkM48g_w)

In un acquerello di James Tissot, celebre artista della Belle Époque, la crocifissione è rappresentata all’incontrario. È Gesù che vede dall’alto della croce …

