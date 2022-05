(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs2.A.FquEe4YqMpisD22N50Rxp5RcoaeIkbGDAzcoEsZigyngxrLqjjNNDS0NSLxkCAIN6ew8qUMS3H6A2IcqUmP9Ww)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

10/05/2022

[Il Papa: i nonni, artefici della rivoluzione della tenerezza che libera il mondo dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtE.A.gytfx1nBq4sj4RVpfuhoi4SQ1XqNLW3DYtiLsvK81TwSvfchPIemeQmo8RkGPBCBXIAyz8DznLd4tEiOoCiyOw)

[article icon]

[Il Papa: i nonni, artefici della rivoluzione della tenerezza che libera il mondo dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtE.A.gytfx1nBq4sj4RVpfuhoi4SQ1XqNLW3DYtiLsvK81TwSvfchPIemeQmo8RkGPBCBXIAyz8DznLd4tEiOoCiyOw)

Nel messaggio in occasione della seconda Giornata mondiale dei nonni, che cade il prossimo 24 luglio, Francesco esorta a diventare “maestri di un modo di vivere pacifico e attento ai deboli”, custodendo il mondo, guardando alla vecchiaia come ad un tempo di preghiera per convertire i cuori. Invita …

[Il Papa a Tawadros II: ‘Che lo Spirito Santo ci unisca più che mai’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs3.A.__BPqefUREwsaXFnQyF2M_t2i548qUpit4DMENeAnt_IIqVvlBX1ogCSw7D8_1N93p-wQdZMiDqYF8pezGPZUw)

[article icon]

[Il Papa a Tawadros II: “Che lo Spirito Santo ci unisca più che mai”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs3.A.__BPqefUREwsaXFnQyF2M_t2i548qUpit4DMENeAnt_IIqVvlBX1ogCSw7D8_1N93p-wQdZMiDqYF8pezGPZUw)

Un messaggio che è un “abbraccio fraterno di pace”, quello che Francesco indirizza al Patriarca copto ortodosso d’Egitto, nella nona Giornata dell’amicizia tra …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin alla Gregoriana, per riscoprire il magistero di Luciani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtB.A.bwcCgI8BX5NyH3cXT4paUqDccCc2nLzfMqe6IWSwRvjgxeoz5daI-aG9mYjYCykaQPlIGD7pLU1nbGnVD-AMKQ)



[Parolin alla Gregoriana, per riscoprire il magistero di Luciani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtB.A.bwcCgI8BX5NyH3cXT4paUqDccCc2nLzfMqe6IWSwRvjgxeoz5daI-aG9mYjYCykaQPlIGD7pLU1nbGnVD-AMKQ)

Il porporato venerdì prossimo 13 maggio introdurrà la Giornata di studi organizzata dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Il professor Carlo Ossola terrà …

[Monsignor Nwachukwu invita al dialogo interreligioso per vivere come fratelli e sorelle](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtA.A.juK1FeKbj8NuRnsqjKQljd-jCpVUafOXAB_iot0wCMHrzu31HG-SwtEz-s0rdZAiJN1Srgew4P5DpJJvkF4jqg)

[article icon]

[Monsignor Nwachukwu invita al dialogo interreligioso per vivere come fratelli e sorelle](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtA.A.juK1FeKbj8NuRnsqjKQljd-jCpVUafOXAB_iot0wCMHrzu31HG-SwtEz-s0rdZAiJN1Srgew4P5DpJJvkF4jqg)

A Malaga, ieri, l’intervento dell’Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra, monsignor …

[Padre Awi Mello: gli anziani memoria preziosa, per evitare che si ripetano errori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtC.A.iOMzS6PHR8bZPo0PaHv_A3wyNO6z1lWQl1W-_-5DJwNraB9yb-Z9Z9_zTbFrLOtMZFSZvtQjUVM8W_5JxYg5aA)

[article icon]

[Padre Awi Mello: gli anziani memoria preziosa, per evitare che si ripetano errori ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtC.A.iOMzS6PHR8bZPo0PaHv_A3wyNO6z1lWQl1W-_-5DJwNraB9yb-Z9Z9_zTbFrLOtMZFSZvtQjUVM8W_5JxYg5aA)

Nella Sala Stampa della Santa Sede, la presentazione del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Tra i presenti il segretario …

[Il Libano torni ad essere un Paese messaggio di pace ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtH.A.IksqKYM3s7VaP8FMs0XWeHQqZJD12I0fJnXIUJ0O1WgXLPVTy71YgrFHwmgFsCaJSYU0qsRqTGJUJKCpS44lAA)

[article icon]

[Il Libano torni ad essere un Paese messaggio di pace ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtH.A.IksqKYM3s7VaP8FMs0XWeHQqZJD12I0fJnXIUJ0O1WgXLPVTy71YgrFHwmgFsCaJSYU0qsRqTGJUJKCpS44lAA)

A pochi giorni dal voto, la speranza è che i cittadini non disertino le urne e che la nuova classe politica ristabilisca la sovranità nel Paese. Marwan …

[I figli di padre de Bus, catechisti che guardano alle famiglie e ai mass media](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtJ.A.z5NWX1Bg9S-9dxmjeOMqZqOvcJt4AaOPPUgoqYVaJeiUOJBi4FCRFEWTbEfg8D51c43DxOessxdmqrj-iUPJBg)

[article icon]

[I figli di padre de Bus, catechisti che guardano alle famiglie e ai mass media](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtJ.A.z5NWX1Bg9S-9dxmjeOMqZqOvcJt4AaOPPUgoqYVaJeiUOJBi4FCRFEWTbEfg8D51c43DxOessxdmqrj-iUPJBg)

Domenica Papa Francesco proclama santo il beato Cesare de Bus, fondatore della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana, noti come Dottrinari. Vissuto …

[La vita di Charles de Foucauld in una piece teatrale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtN.A.cfDC6XYkjEgbSZ1B_HL2Ck6qhR-fc_A772AD-7-ZGe7cNvEl4olM8V5AwD_zuZLzK_FYX5z-7jYkY2pflJLb0A)

[article icon]

[La vita di Charles de Foucauld in una piece teatrale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtN.A.cfDC6XYkjEgbSZ1B_HL2Ck6qhR-fc_A772AD-7-ZGe7cNvEl4olM8V5AwD_zuZLzK_FYX5z-7jYkY2pflJLb0A)

Il testo destinato alla scena, porta la firma di Franco Molè, credente ma critico nei confronti delle istituzioni ecclesiali, eppure impressionato dalla figura …

[Architettura liturgica: le intuizioni del Concilio niceno II](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtF.A.9ph6wkD9sUk_W-XW1WqyV6kXUmGNG2F8b2niEqoD8Qp8482-rE-5X7YWJgW-A7zTq6SfW9CSJM3zx1tRsNN9AA)

[article icon]

[Architettura liturgica: le intuizioni del Concilio niceno II](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtF.A.9ph6wkD9sUk_W-XW1WqyV6kXUmGNG2F8b2niEqoD8Qp8482-rE-5X7YWJgW-A7zTq6SfW9CSJM3zx1tRsNN9AA)

Il Pontificio Istituto Liturgico e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana organizzano …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs7.A.5Ls8MT21_64wUgODyGCuNgzKlphasolvBG6eSzRvUUwe_9uzG4th5tO2rxuqCSjZmz_XabWt2LGzvBg3NiDiog)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs7.A.5Ls8MT21_64wUgODyGCuNgzKlphasolvBG6eSzRvUUwe_9uzG4th5tO2rxuqCSjZmz_XabWt2LGzvBg3NiDiog)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtL.A.HR_pPmyQIDZI14hN3uLgD8VYV8MiIYd93eksnkJ5fXNL8m3aLiBNW0mUEprU0K6eXxpEYOhkt5Es19wuswOdwA)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtL.A.HR_pPmyQIDZI14hN3uLgD8VYV8MiIYd93eksnkJ5fXNL8m3aLiBNW0mUEprU0K6eXxpEYOhkt5Es19wuswOdwA)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs9.A.onalXQ-nJGGWAhEs-0pOhTOZVDTsoTaCDORo36YMCSLgzMZUc-kMIf1M5E1pm9CqAk02IaQPrc-VLR4GHjjGzA)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs9.A.onalXQ-nJGGWAhEs-0pOhTOZVDTsoTaCDORo36YMCSLgzMZUc-kMIf1M5E1pm9CqAk02IaQPrc-VLR4GHjjGzA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs-.A.aD49x4AimuXPWAgcKQD5X1p48nH3RKKDgiSdL-XyV8o2LNJb8vCrJKD6sSb3w2b7x3T3jCKczJkmffMdXQyU5w)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs-.A.aD49x4AimuXPWAgcKQD5X1p48nH3RKKDgiSdL-XyV8o2LNJb8vCrJKD6sSb3w2b7x3T3jCKczJkmffMdXQyU5w)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Russia e Ue, celebrazioni in un mondo in bilico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs4.A._bBVhasDthe1pNh0dY3AuTbuo0d4nvj9ssvxUu667nDSsIQLnAxEEUgLcKqRiIZiW64N2GCxB9AyesRSI31c2A)

[article icon]

[Russia e Ue, celebrazioni in un mondo in bilico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs4.A._bBVhasDthe1pNh0dY3AuTbuo0d4nvj9ssvxUu667nDSsIQLnAxEEUgLcKqRiIZiW64N2GCxB9AyesRSI31c2A)

La grande parata a Mosca per ricordare la sconfitta della Germania di Hitler, mentre l’Europa faceva memoria dell’avvio del processo di unificazione. Nella …

[Emergenza umanitaria in Siria: l’Ue stanzia 3 miliardi fino al 2023](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs6.A.3qvS06lQLWg1-52RVpk8cJZtu_jwkx_iIOUHSAeHAn2fdFver_TO7dMKVnCTGAwhZcmoE7agdVMnM_rgV5JSCw)

[article icon]

[Emergenza umanitaria in Siria: l’Ue stanzia 3 miliardi fino al 2023](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs6.A.3qvS06lQLWg1-52RVpk8cJZtu_jwkx_iIOUHSAeHAn2fdFver_TO7dMKVnCTGAwhZcmoE7agdVMnM_rgV5JSCw)

A Bruxelles il sesto appuntamento per il sostegno al Paese che ha vissuto oltre un decennio di guerra, dove la fame è a livelli storici e milioni di bambini, …

[Sri Lanka nel caos. Evacuato il premier Rajapaksa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs1.A.9lN1xIopwUU4dB4siANQN8-1l5tDlS34EYmt-qkjcaKjh0m1V2HkNpqReQCraCuv5DHRy0eu4aECCNQ1-R7BMQ)

[article icon]

[Sri Lanka nel caos. Evacuato il premier Rajapaksa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs1.A.9lN1xIopwUU4dB4siANQN8-1l5tDlS34EYmt-qkjcaKjh0m1V2HkNpqReQCraCuv5DHRy0eu4aECCNQ1-R7BMQ)

Rischia di precipitare la situazione nello Sri Lanka. Dopo settimane di proteste, anche violente, antigovernative, ieri il primo ministro Rajapaksa si è dimesso …

[Il mondo dello sport in campo contro la fibromialgia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtD.A.XDtJe8jUj9lcJkuCjhztQKy2g1RsIZ6Ox71ygAp7Fm1C7NQ7i5QUOLva2fXOSVXfYcBowSFTvMsOsH-JaJdQgQ)

[article icon]

[Il mondo dello sport in campo contro la fibromialgia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDtD.A.XDtJe8jUj9lcJkuCjhztQKy2g1RsIZ6Ox71ygAp7Fm1C7NQ7i5QUOLva2fXOSVXfYcBowSFTvMsOsH-JaJdQgQ)

In occasione dell’imminente Giornata Mondiale per la lotta a questa patologia, il Coni ospita un convegno dal titolo “La pastorale della salute e il comitato …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESq.Rct.BDs_.A.V1iHF-Ut_w18bG81NVdW5FTGJ85FF_FslSVemUwNYN23Gtp-wfLqxZ8aXJmyv0viH_ZF-Wu33bumuit8eCbczg)

SOCIAL

🔊 Listen to this