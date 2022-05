(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESc.Rct.BDpk.A.ixtG0kbH0Mz1S2gFBiLI8ixTydywmr1ucn8NdNyMEvyYKckL81O3EXu2ZBXurtNTEFBglSz1Hynue9vVuVJqfw)

09/05/2022

Diversamente dai poteri del mondo abituati alla strada dell’esclusione occorre “perdere il tempo con il dialogo” perché porta i frutti più belli. Così Francesco questa mattina parlando alla comunità accademica dell’Università di Macerata, città che ha dato i natali a Matteo Ricci, maestro …

Francesco risponde con una lettera autografa in spagnolo ad alcune domande poste dal padre gesuita James Martin impegnato nella pastorale con le persone Lgbt …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Il segretario di Stato celebra la Messa nella basilica di Santa Sofia, chiesa nazionale degli ucraini a Roma, in occasione della Giornata dell’Europa. Il …

Il cardinale presidente della Comece pubblica una dichiarazione nella Giornata dell’Europa e incoraggia a proseguire il processo di riconciliazione che ha …

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Matteo Corti riflette sul welfare come “sistema di sicurezza sociale fraterno, basato sui principi della …

Sin dall’inizio del conflitto, l’organismo pastorale è stato impegnato a fornire aiuto e sostegno a sfollati e profughi, distribuendo quotidianamente beni …

Renovabis (https://www.renovabis.de/en/), organizzazione per gli aiuti dell’Europa orientale della Chiesa cattolica in Germania, ha moltiplicato il suo impegno …

Sulle pagine de l’Osservatore Romano le tappe della vita ricca di prove vissute grazie ad un legame profondo con Maria, della nobile siciliana dell’Ottocento …

Il 9 maggio 2021, ad Agrigento, veniva beatificato Rosario Angelo Livatino, magistrato ucciso a 38 anni, “in odium fidei”, da killer mafiosi il 21 settembre …

[Con la LEV, la spiritualità di don Tonino Bello fa tappa in Puglia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESc.Rct.BDpm.A.BBCNIn0l9db_kHDd0ZuH38LfqP0DRuZKpWm2Mb72sBizQxdSvqlYs6IoNRJXL9s7xsddPJYFB_TovcTQFbzKhg)



Il vescovo di Molfetta, monsignor Domenico Cornacchia, racconta il tour già realizzato nel Nord Italia per presentare il volume “Testimone e maestro di virtù” …

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESc.Rct.BDpq.A.PU82SPG35_i6qcwcfEOUq4hFQLt1SJA1GIh8T4WJwoj0xmSLeRyDPscB6hXRechDJ8y103YFUodfstqI_NpWoQ)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESc.Rct.BDp3.A.NO45gQNxe2Ku0gFkDCGrFMhiU0GLHSztp5PZtZia4_-Oqgaep_V-TcmgQVXrqAdxCrIesFH__l6MZmpt3xTwGg)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESc.Rct.BDpr.A.CNnNy7Lb2U8j66XT0UeBWagDH6h3sC5UD_JnWC_FnW2vwlkt3llWi4DW6D40MjQVRzeIPEu9atbd-0Et9ANtYw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Parlando nella Piazza Rossa a Mosca, dove si è svolta la parata del Giorno della Vittoria in ricordo della fine della Seconda Guerra mondiale, il presidente …

E’ finito il conteggio dei voti delle elezioni locali in tutta la Gran Bretagna, che hanno indebolito il governo conservatore di Boris Johnson, a Londra e in …

Scrutinate oltre tre quarti delle schede con cui i filippini hanno scelto il prossimo Capo dello Stato. Dieci i candidati in corsa per succedere a Rodrigo …

Guerra, difesa comune, voce dei cittadini: la celebrazione della Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 quest’anno ha i toni drammatici della crisi ucraina e …

