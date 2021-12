(AGENPARL) – Roma, 12 dicembre 2021 – A sentire il modo in cui parlano alcuni politici, quando si tratta di COVID-19 , sono tutti per «seguire la scienza».

“Guarda i dati. Segui la scienza. Ascolta gli esperti. Sii intelligente”, ha twittato l’ ex governatore di New York Andrew Cuomo nel maggio 2020, dopo che “Due settimane per appiattire la curva” era completamente passato a “La nuova normalità”.

“Abbiamo operato su fatti, dati e scienza fin dall’inizio”, ha affermato il governatore dell’Illinois JB Pritzker in un annuncio della campagna di sensibilizzazione intitolato semplicemente “Follow The Science”.

Il presidente Joe Biden ha spesso fatto appello a “The Science”. In un ordine esecutivo che annunciava un mandato di vaccinazione per i lavoratori federali, ad esempio, ha affermato che la sua amministrazione ha utilizzato “i migliori dati disponibili e misure di sanità pubblica basate sulla scienza”. In un articolo che criticava la mossa di Biden di promuovere i vaccini a settembre di quest’anno, Lev Facher di StatNews ha descritto “Follow The Science” come “un mantra” per l’amministrazione.

“The Science” è emersa molto prima del 2020 come una potente fonte di autorità per i politici. Tuttavia, mentre il metodo scientifico è un potente strumento per far avanzare il potenziale umano, la convinzione che solo esso possa guidarci è un esempio di “scientismo”.

Lo scientismo è, nelle parole dell’intellettuale pubblico Scott Masson, “la convinzione che i giudizi morali o valutativi siano meramente soggettivi e che solo le scienze ‘dure’ – si pensi alla fisica, alla chimica o alla biologia – forniscano una conoscenza oggettiva legittima”. Mentre pochi politici americani appoggerebbero apertamente questa posizione, le azioni che molti hanno intrapreso durante la pandemia di COVID-19 riflettono lo scientismo nei fatti, se non nelle parole.

Lo scientismo lascia i politici fuori dai guai per le loro decisioni. In realtà non hanno preso una decisione, hanno semplicemente “seguito la scienza”.

Come credo scientista, “Follow The Science” non si limita ad abrogare la responsabilità dei leader come decisori. Fa anche violenza alla natura della scienza, che raramente offre le conclusioni chiare e politicamente utili che i politici vogliono.

Un meme popolare contrappone il “Metodo scientifico” al “Metodo dell’adoratore della scienza”. Mentre il primo si muove in modo rigoroso e autocorrettivo verso risultati che possono o meno allinearsi con un’ipotesi specifica, il secondo costruisce un modello e quindi accetta solo i dati che confermeranno quel modello.

Nella sua forma più estrema, “Following The Science” è inflessibile dogmatico. Quando è meno inflessibile, “Seguire la scienza” può portare a cambiamenti improvvisi e bruschi nelle politiche pubbliche, spesso a fronte di altre prove e obiettivi separati dalla risposta al COVID-19, ad esempio evitando altri problemi di salute o disagi economici riconducibili a tali politiche.

Nel caso delle mascherine di protezione, “Following The Science” ha portato a una serie di drammatici.

Nel febbraio 2020, il chirurgo generale degli Stati Uniti Jerome Adams ha twittato che gli americani dovrebbero “SMETTERE DI COMPRARE MASCHERE!” per evitare di contrarre COVID-19, scrivendo che erano “non efficaci”.

Nel marzo di quell’anno, l’Organizzazione mondiale della sanità ( OMS ) ha affermato che le persone sane non hanno bisogno di indossare maschere.

Tuttavia, con l’aumento della produzione di maschere negli Stati Uniti, le autorità sanitarie pubbliche statunitensi hanno cambiato idea. All’inizio di aprile, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno raccomandato agli americani di indossare mascherine di stoffa.

Entro giugno 2020 , l’OMS ha raccomandato che i membri sani del pubblico in generale indossino maschere in situazioni in cui non è possibile il distanziamento fisico, citando nuove prove scientifiche sulla trasmissione.

Nel 2021, Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC)al mascheramento. A luglio, ha annullato una raccomandazione di maggio secondo cui le persone vaccinate non devono indossare maschere, ricevendo rimproveri dai governatori repubblicani.

Alcuni esperti ritengono che tali cambiamenti segnino un significativo allontanamento dalla nostra comprensione del mascheramento prima della pandemia.

“Quando si arriva al punto di alcuni interventi che sono un po’ sostenuti debolmente, e se si torna indietro e si guarda tutto ciò che è stato pubblicato prima del 2020, e si arriva a questa conclusione completamente diversa se si leggono le cose che sono state pubblicate dopo nel 2020 , sulle maschere o sulla capacità dei blocchi di fermare e terminare la diffusione indefinitamente – blocchi a lungo termine che hanno devastanti danni collaterali – e quel tipo di cose. E poi ti rendi conto di quanto questo sia diventato davvero politicizzato”,

Uno dei problemi più politicizzati è il mascheramento dei bambini piccoli. Mentre i sostenitori hanno sostenuto che i bambini potrebbero essere i principali trasmettitori di COVD-19, gli oppositori hanno sostenuto che i bambini non sono né i principali vettori della malattia né vulnerabili a malattie gravi o morte. Hanno anche sottolineato i rischi fisiologici e di sviluppo poco studiati di mascherare i bambini piccoli.

Una prestampa del 2021 non ha riscontrato alcuna correlazione tra i mandati delle maschere e i tassi di casi di COVID-19 tra studenti e docenti nelle scuole della Florida, New York e Massachusetts, sebbene gli autori abbiano incluso avvertenze su come i loro risultati potrebbero essere generalizzati.

Tuttavia, per molte scuole, “Seguire la scienza” ha portato a mandati di maschere universali. Le scuole pubbliche di Portland, ad esempio, richiedono il mascheramento dei bambini in ogni momento e luogo, al chiuso o all’aperto, e indipendentemente dallo stato di vaccinazione, “tranne quando si mangia, si beve o si suona uno strumento musicale a fiato”.Ti rendi conto di quanto tutto questo sia diventato politicizzato.— Steven Templeton, professore all’Università dell’Indiana

In un caso, i filmati di guerriglia hanno mostrato che i bambini dell’asilo ” mangiavano ” seduti fuori sui secchi con un tempo di quaranta gradi mentre erano socialmente distanziati dai compagni di gioco.

In casi come questi, “Following the Science” ha l’aspetto e l’atmosfera di un teatro politico.

La variante Omicron di COVID-19 non ha ancora causato un aumento dei casi gravi di COVID-19. Eppure, non appena il nuovo ceppo ha fatto notizia a livello internazionale, i governi di tutto il mondo erano pronti a “Seguire la scienza” o almeno a intraprendere una sorta di azione in suo nome.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri paesi hanno vietato i viaggi da molti paesi dell’Africa meridionale, dove l’Omicron è stato rilevato per la prima volta.

L’OMS e altri scienziati e medici hanno sostenuto che questi divieti non erano giustificati, in parte perché avrebbero fatto poco per rallentare la diffusione della variante.Mentre il nuovo ceppo ha fatto notizia a livello internazionale, i governi di tutto il mondo erano pronti a “Seguire la scienza”. Anche Pfizer ha ipotizzato che la variante potrebbe anticipare il debutto del suo ultimo booster, dicendo alla CNBC : “Penso che avremo bisogno di una quarta dose”.

Per ora, tuttavia, la nuova variante sembra essere mite. Ad oggi, Omicron non sembra aver causato una sola morte verificabile.