USA, Massachusetts Dems: aborti fino alla nascita, cure negate ai bambini sopravvissuti

(AGENPARL) – Roma, 11 novembre 2020 – Il presidente della Camera del Massachusetts Robert DeLeo (D) premerà per una votazione questa settimana su un emendamento alla legge sul bilancio annuale che codificherebbe i diritti di aborto nella legge statale, legalizzerebbe l’aborto fino alla nascita e consentirà agli abortisti di negare l’assistenza ai bambini che sopravvivono alla procedura.

«A seguito della dichiarazione congiunta della scorsa settimana con il presidente del Senato [Karen] Spilka [D], in cui abbiamo espresso preoccupazione per la minaccia ai diritti riproduttivi delle donne a livello nazionale, è urgente che la Camera adotti una misura immediata per rimuovere le barriere alle donne. opzioni per la salute riproduttiva e proteggere i concetti sanciti in Roe v. Wade», ha detto DeLeo in una dichiarazione, ha riferito WBUR News.

Massachusetts House Speaker Robert DeLeo will push for a vote this week on an amendment that would codify abortion rights into state law and make abortions legal after 24 weeks if a doctor has diagnosed a fatal fetal abnormality. https://t.co/5hHY9uKyvN — WBUR (@WBUR) November 9, 2020

Sebbene, secondo la notizia, DeLeo abbia avvertito i legislatori della Camera di Stato di non allegare misure politiche importanti al disegno di legge di bilancio, ha detto lunedì che il ROE Act [Act to Remove Obstacles and Expand Abortion Access] è una questione “urgente” e deve essere incluso .

Se approvata, la misura legalizzerebbe gli aborti dopo 24 settimane di gravidanza, consentirebbe alle ragazze di età inferiore ai 16 anni di ottenere un aborto senza il consenso dei loro genitori, consentirebbe ai non medici di eseguire aborti e consentirebbe agli abortisti di negare la vita- salvare le cure mediche a un bambino che sopravvive all’aborto.

«Nel mezzo di una pandemia mortale, in cui l’obiettivo è stato quello di salvare vite umane, i democratici radicali vogliono uccidere i bambini nati vivi a seguito di aborti tardivi falliti», ha detto lunedì il presidente del Partito Repubblicano del Massachusetts Jim Lyons .

«Come riportato dalla WBUR, questo emendamento di bilancio è essenzialmente lo stesso disegno di legge del cosiddetto ROE Act, che consente ai bambini che sono sopravvissuti all’aborto di essere uccisi sul posto», ha aggiunto.

Secondo WBUR, DeLeo e Spilka hanno promesso di introdurre una legislazione per espandere i diritti di aborto se Amy Coney Barrett fosse confermata alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Una coalizione di oltre 300 pastori del Massachusetts, tuttavia, ha inviato una lettera al governatore Charlie Baker (R), chiedendo di porre il veto all’emendamento.

Gli oppositori alla misura «si sono riferiti costantemente a questo come ‘Legge sull’infanticidio’ a causa della sua eliminazione dei requisiti esistenti per i medici per salvare la vita di un bambino nato vivo durante un aborto», ha detto un comunicato stampa.

Nella loro lettera a Baker, i pastori hanno detto oltre alle loro preghiere per il governatore, i leader statali e “giustizia per i poveri, gli oppressi, gli indifesi e gli ultimi tra noi”, includono anche le loro preghiere per “i nostri bambini ancora nel grembo materno “.

I pastori hanno aggiunto:

Solo nel 2019, ci sono stati 18.593 aborti eseguiti nel Bay State. Quanto più “accessibile” deve essere l’omicidio di bambini non nati? L’aborto pone fine alla vita di un bambino umano e mette a rischio la salute fisica, mentale ed emotiva delle donne, soprattutto delle giovani donne.

«Questo è un cambiamento politico radicale, importante», ha detto Lyons, affermando che i democratici stanno allegando un atto legislativo così fondamentale a un disegno di legge di bilancio necessario senza un’audizione pubblica.

«Il presidente DeLeo ha appena finito di dire che il budget in ritardo critico del Commonwealth sarebbe libero da revisioni politiche radicali solo per voltarsi indietro e utilizzare lo stesso processo di elaborazione del bilancio per far passare questa legislazione spregevole», ha affermato, «e questo dovrebbe disgustare tutti noi, indipendentemente dall’affiliazione al partito».