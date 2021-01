USA, Marjorie Taylor Greene (R-Ga.): articoli di impeachment contro Biden promossi da un “modello di abuso di potere

(AGENPARL) – Roma, 26 gennaio 2021 – La neo-eletta rappresentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) ha detto a NTD che la sua decisione di introdurre articoli di impeachment contro il presidente Joe Biden è stata motivata da quello che lei ha affermato essere “abuso di potere”.

Greene ha presentato gli articoli di impeachment il 21 gennaio, il giorno dopo l’inaugurazione di Biden, con il suo ufficio che ha annunciato in una dichiarazione che gli articoli riguardano le presunte azioni del presidente che coinvolgono l’abuso di potere “permettendo a suo figlio, Hunter Biden, di dirottare denaro dai più grandi nemici dell’America, Russia e Cina”.

Nell’intervista con NTD, Greene ha elaborato su questo, dicendo: “non possiamo avere un presidente degli Stati Uniti che è compromesso, e ha mostrato un chiaro modello di comportamento, che è il suo utilizzo della sua posizione di potere per aiutare suo figlio, Hunter Biden, anche suo fratello e lui stesso, a fare un sacco di soldi extra attraverso accordi commerciali corrotti con paesi stranieri”.

Mentre non ha elaborato la sua affermazione che il presidente ha personalmente beneficiato finanziariamente dagli affari di suo figlio, né ha offerto prove a sostegno di questa affermazione, Greene ha fatto riferimento alle dichiarazioni fatte dall’ex socio d’affari di Hunter Biden, Tony Bobulinski, che ha suggerito che Joe Biden era coinvolto in alcuni degli affari.

Hunter Biden ha fatto affari in Cina, Ucraina e altrove, mentre Joe Biden era vicepresidente, con un rapporto (pdf) rilasciato congiuntamente il 23 settembre dai comitati del Senato per la sicurezza interna e le finanze che ha scoperto che aveva “incassato” il nome di suo padre per fare affari redditizi in tutto il mondo. Il rapporto ha anche scoperto che Hunter Biden ha fatto milioni di dollari di “transazioni discutibili” con cittadini cinesi collegati al regime comunista e militare cinese.

In seguito alla pubblicazione del rapporto, il portavoce della campagna di Joe Biden, allora candidato alla presidenza, Andrew Bates, ha detto che il rapporto del Senato stava usando i soldi dei contribuenti per lanciare “un attacco fondato su una teoria della cospirazione di destra duramente provata da tempo”.

Joe Biden ha ripetutamente negato qualsiasi atto illecito o di essere a conoscenza degli affari di suo figlio. A ottobre, ha detto che non c’è “nessuna base” per le accuse che Hunter Biden ha tratto profitto dall’organizzare l’accesso a lui mentre serviva come vice presidente.

Un portavoce ha detto all’epoca che Joe Biden “non ha mai nemmeno considerato di essere coinvolto in affari con la sua famiglia, né in alcun affare all’estero”.

“Non ha mai detenuto azioni in tali accordi commerciali, né alcun membro della famiglia o qualsiasi altra persona ha mai detenuto azioni per lui”, ha detto il portavoce.

Hunter Biden, in un’intervista con ABC News nel 2019, ha negato di aver fatto qualcosa di sbagliato o illegale, o di aver coinvolto suo padre nei suoi affari all’estero. Ha ammesso, tuttavia, che il nome della sua famiglia ha creato opportunità di business e che non ha tenuto conto delle potenziali implicazioni dei suoi affari sulla carriera politica di suo padre.

“Ho fatto un errore? Forse nel grande schema delle cose”, ha detto Hunter Biden all’outlet. “Ma ho fatto un errore basato su qualche errore etico? Assolutamente no”.

Nell’intervista di NTD, Greene ha anche fatto riferimento a un incidente nel 2016, quando Joe Biden era responsabile della supervisione degli sforzi anti-corruzione in Ucraina e ha minacciato di trattenere 1 miliardo di dollari in aiuti esteri al paese a meno che l’allora presidente Petro Poroshenko non avesse licenziato il procuratore generale ucraino Viktor Shokin. All’epoca, Shokin stava indagando su Burisma, una società energetica in Ucraina di cui Hunter è stato membro del consiglio di amministrazione dal 2014 ad almeno il 2018.

Biden ha negato di aver usato la sua influenza per far licenziare Shokin per impedirgli di indagare su suo figlio, sostenendo che la ragione per cui Shokin è stato licenziato era perché era inetto e stava ostacolando gli sforzi anti-corruzione.

Daria Kaleniuk, direttore esecutivo del Centro d’azione anticorruzione con sede a Kiev, ha detto a RFE/RL che Shokin “ha scaricato importanti indagini penali sulla corruzione associata all'[ex presidente Viktor] Yanukovych, compreso il caso Burisma”.

Shokin ha detto in una dichiarazione giurata ottenuta dal reporter investigativo John Solomon, tuttavia, che gli è stato detto che è stato licenziato perché Biden non era contento delle indagini sul Burisma.

La mossa di Greene di introdurre articoli di impeachment contro il presidente viene meno di un mese nel suo primo mandato al Congresso. I Democratici controllano sia la Camera che il Senato, quindi è altamente improbabile che l’offerta di Greene di impeachment contro Biden abbia successo.

La Casa Bianca non ha risposto a una richiesta di commento sugli articoli di impeachment.