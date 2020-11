USA, L’AVVOCATO DI TRUMP SEKULOW AFFERMA CHE PRESTO SARANNO INTENTATE NUOVE CAUSE LEGALI IN GEORGIA: «UN VERO SHOCK». UN LUNEDì E UN MARTEDì…

Usa, L’avvocato di Trump Sekulow afferma che presto saranno intentate nuove cause legali in Georgia: «un vero shock»

(AGENPARL) – Roma, 22 novembre 2020 – L’avvocato del presidente Donald Trump, Jordan Sekulow ha affermato che una sfida elettorale che sarà presentata questa settimana contiene nuove accuse di irregolarità.

«Abbiamo cause legali che potrebbero essere presentate in Georgia lunedì o martedì. Non posso entrare nei dettagli», ha detto a Newsmax , senza fornire alcun esempio.

«Non posso dirtelo adesso, ma quello che sta succedendo in Georgia sarà scioccante, quando lo presenteremo al tribunale federale lunedì o martedì», ha aggiunto Sekulow.

.@JordanSekulow tells @Tom_Basile "I can't tell you right now what is coming in Georgia, but what is coming in Georgia will be shocking!" https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/LIiw7ltRPz — Newsmax (@newsmax) November 22, 2020

«Non è niente di cui abbiamo parlato (finora). Non è nemmeno quello che hai sentito nella conferenza stampa (di giovedì)».

Sekulow, ha detto che si tratta di «qualcosa di completamente staccato» dalle accuse contenute nella conferenza stampa tenuta dagli avvocati Sidney Powell, Jenna Ellis e Rudy Giuliani.

«Devono essere determinanti per il risultato, ma vi dirò, il governatore (Geoff Duncan) in Georgia, il Segretario di Stato in Georgia (Brad Raffensperger), si troveranno di fronte a un Lunedì e martedì su quanto hanno affrontato male – ci sarà una prova – e di quanto hanno gestiscono male le elezioni in una delle loro principali contee», ha detto Sekulow.

Il segretario di stato della Georgia non ha risposto a una richiesta di commento.

«Guarda i contrasti in Georgia: questo è il sogno di un avvocato, quindi dobbiamo essere lì e ci saremo », ha aggiunto Sekulow.

Sekulow ha detto che il suo team sta lavorando a un caso costituzionale, mentre Powell, Giuliani ed Ellis stanno lavorando a un caso che coinvolge macchine per il voto e accuse di frode.

Ma il presidente della Commissione elettorale federale Trey Trainor è stato dichiarato più volte dal 3 novembre, recentemente dicendo a Just The News che esiste una quantità significativa di prove che indicano frodi e irregolarità.

«L’enorme quantità di dichiarazioni giurate che vediamo in questi casi mostra che in realtà si è verificata una frode», ha concluso.

«La censura delle voci conservatrici è peggiorata, con falsi “fact check” e il blocco totale delle voci conservatrici – compreso il blocco della stampa quando riferiscono sulla corruzione di sinistra. Unisciti a noi per chiedere a Big Tech di essere ritenuta responsabile. Iscriviti ora» lo dice Jordan Sekulow in un tweet.

Censorship of conservative voices has gotten worse, with false “fact checks” and outright blocking of conservative voices – including blocking the press when they report on Leftist corruption. Join us in demanding Big Tech be held accountable. Sign now.https://t.co/FJHBqhIR51 — Jordan Sekulow (@JordanSekulow) November 22, 2020

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.