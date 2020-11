Usa, Gli elettori del Wisconsin hanno intentato una causa per eliminare oltre 792.000 voti in 3 contee

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – Tre elettori in Wisconsin hanno intentato una causa federale ( https://www.ntd.com/lawsuit.htm ) cercando di escludere i risultati delle elezioni del 3 novembre in tre contee dello stato che hanno contribuito a spingere Joe Biden davanti al presidente Donald Trump. L’azione, in caso di successo, invaliderebbe oltre 792.000 voti espressi in tutto lo stato.

L’azione civile ( pdf ), presentata giovedì, afferma che ci sono “prove sufficienti del conteggio dei voti illegali” nelle contee di Milwaukee, Dane e Menominee “per cambiare o mettere in dubbio i risultati” delle elezioni presidenziali nelle contee. Gli elettori hanno chiesto alla corte di dichiarare che i risultati delle contee “devono essere invalidati” e di impedire alle contee di certificarne i risultati.

Tutte e tre le contee sono fortemente democratiche, con Milwaukee e Dane che sono le due contee più popolose e fortemente democratiche dello stato. Per le tre contee, Biden detiene un vantaggio di 365.289 voti su Trump. Nello stato in generale, Biden detiene un vantaggio di circa 20.540 voti al 49,6%, rispetto a Trump al 48,9% di sabato. Il Comitato di Trump ha segnalato che richiederà un riconteggio.

“Certificare gli elettori presidenziali senza escludere alcune contee violerebbe il diritto fondamentale degli elettori di votare per perdita del diritto di voto per diluizione”, ha affermato la causa, citando le protezioni del Primo e del 14 ° Emendamento.

La causa affermava: “Poiché i voti illegali diluiscono i voti legali, le prove stabiliscono e stabiliranno che i diritti degli elettori sono stati violati dalla privazione del diritto di voto per diluizione. Di conseguenza, i risultati delle elezioni presidenziali delle contee identificate non dovrebbero essere inclusi nei totali certificati e riportati per gli elettori presidenziali di questo stato “.

La causa affermava, citando precedenti sentenze del tribunale, che esiste un rischio di frode inerente alle schede per posta e che la frode degli elettori si verifica più con le schede per posta che con le schede di persona. Sottolinea che il Wisconsin ha “notevolmente ampliato” la portata delle schede elettorali per corrispondenza nel 2020 durante la pandemia di virus del PCC (Partito Comunista Cinese) .

I querelanti hanno notato che “l’improvvisa ondata di schede inviate per posta” quest’anno ha significato che i lavoratori delle elezioni in generale avevano “meno capacità di esaminarli attentamente per escludere quelli fraudolenti, creando un rischio sostanziale che i voti fraudolenti vengano conteggiati e si verifichi una privazione del diritto di voto diluita . “

La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la divisione Green Bay del distretto orientale del Wisconsin. I querelanti provengono da Door County, Brown County e Oconto County. Il Partito Democratico del Wisconsin venerdì ha presentato una mozione per intervenire ( pdf ).

Analisi dei dati

La causa afferma che i querelanti “possiedono capacità tecniche avanzate per condurre analisi statistiche che identificano errori e anomalie come [come] doppi voti, voti di persone non registrate, voti di persone decedute o trasferite fuori dallo stato e simili”.

“I querelanti hanno persone con tale esperienza e software di analisi dei dati già in atto che hanno iniziato l’analisi preliminare dei dati disponibili a cui verranno aggiunti i dati finali, come l’elenco ufficiale dei sondaggi, e verranno generati rapporti”, ha affermato la causa, suggerendo che il i risultati mostreranno che “nei risultati sono stati inclusi sufficienti voti illegali per modificare o mettere in dubbio i risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre”.

Hanno affermato che il rapporto degli esperti “identificherà le persone che hanno espresso voti illegalmente esprimendo più votazioni, erano decedute, si erano trasferite o non erano qualificate in altro modo per votare alle elezioni presidenziali del 3 novembre, insieme a prove di riempimento illegale di schede elettorali, e altri voti illegali “.

I querelanti stanno cercando “la produzione immediata di registrazioni, elezioni e altri dati per condurre e presentare tali analisi alla corte”.

ID elettore ‘confinato a tempo indeterminato’ che non richiede

I querelanti hanno anche contestato un aumento del 238 percento – da 72.000 l’anno scorso a 243.900 prima delle elezioni del 3 novembre (https://www.maciverinstitute.com/2020/10/a-quarter-million-wisconsin-voters-claim-to-be-indefinitely-confined/) – in un tipo di registrazione di voto per assente in cui gli elettori si dichiarano “confinati indefinitamente”. Questo tipo di registrazione significherebbe che l’elettore non avrebbe bisogno di presentare l’ID normalmente richiesto per una votazione standard per assente.

La legge del Wisconsin prevede eccezioni per le persone che si dichiarano “confinate a tempo indeterminato” a causa di età, malattia fisica, infermità o disabilità.

La causa affermava che la città di Menominee nella contea di Menominee all’inizio della primavera “incoraggiava” gli elettori a votare per l’assenza e forniva istruzioni ( pdf ) che affermavano che gli elettori “confinati a tempo indeterminato” “non sono tenuti a fornire un documento di identità con foto”. La causa ha anche rilevato che la contea di Dane e la contea di Milwaukee all’inizio di quest’anno avevano “consigliato apertamente agli elettori di indicare che sono ‘confinati a tempo indeterminato'”. https://eu.jsonline.com/story/news/local/milwaukee/2020/03/25/absentee-voters-milwaukee-dane-counties-can-skip-photo-id-coronavirus-indefinitely-confined/5085017002/

Tutte e tre le contee hanno registrato un notevole aumento degli elettori “confinati a tempo indeterminato”.

Il Partito Repubblicano del Wisconsin ha detto all’inizio di quest’anno che i consigli degli impiegati nelle rispettive contee stavano “ignorando volontariamente” la legge elettorale statale, e la Corte Suprema del Wisconsin ha successivamente stabilito che i consigli delle contee erano “legalmente errati”.

I querelanti hanno anche notato la situazione relativa alle firme dei testimoni assenti e ai loro indirizzi sulla busta.

Secondo la legge del Wisconsin, una scheda elettorale non può essere conteggiata se l’indirizzo del testimone non è presente. Tuttavia, i querelanti hanno notato come la Commissione elettorale del Wisconsin avesse emesso una guida ( guidance_insufficient_witness_address_amended_10_1_38089 ) affermando che il problema poteva essere risolto dall’impiegato senza la comparsa del testimone.

La causa sosteneva che gli impiegati “non hanno l’autorità di accettare la votazione” e cita come la legge del Wisconsin afferma che “se in un certificato manca l’indirizzo di un testimone, la scheda potrebbe non essere conteggiata”.

La causa ha anche evidenziato diverse persone, identificate solo dalle loro iniziali, che hanno affermato di aver riscontrato irregolarità di voto, tra cui l’aver ricevuto schede non richieste o aver ricevuto più schede assenti del previsto e la ricerca di nomi di elettori deceduti che, secondo myvotewi. gov, dai un voto di assente.

Un certo numero di mezzi di comunicazione ha dichiarato il candidato democratico Joe Biden presidente eletto il 7 novembre. Il presidente Donald Trump ha denunciato una presunta frode degli elettori e ha affermato che qualsiasi dichiarazione di vittoria è prematura, senza specificare quanto siano diffusi i presunti casi. La sua campagna ha lanciato molteplici sfide legali in Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada e Michigan, su una serie di presunte irregolarità di voto.

Gli Stati devono affrontare una scadenza dell’8 dicembre per la risoluzione delle controversie elettorali e la certificazione degli elettori presidenziali. I voti del collegio elettorale saranno espressi il 14 dicembre. Pertanto, i querelanti nel caso chiedono una rapida decisione dal tribunale.