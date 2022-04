(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Venerdì 29 aprile 2022, dalle 16.30 alle 18.00 il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Urbino (CUG) terrà il webinar

Disturbi del comportamento alimentare. Psicopatologia e fisiologia della (mal)nutrizione.

Relazioni di

Laura Dalla Ragione (Direttore Rete Disturbi Alimentari Usl-1 Umbria, Campus Bio-Medico di Roma)

Maria Vicini (Biologa nutrizionista specializzata in DCA, Centro DCA Palazzo Francisci, Todi)

e interventi di

Laura Chiarantini (Delegata rettorale Pari Opportunità)

Luigia Rossi (Referente CdL, Magistrale Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione) e

Elena Acquarini (vice-presidente CUG).

Il link per iscriversi è il seguente:

https://uniurb-it.zoom.us/meeting/register/tZArc-6rpzgsGtJpTXTSJYuH8NtUyhlvo6TH

Dopo l’iscrizione, verrà inviata una mail di conferma con le informazioni per entrare nel webinar. L’incontro è aperto a tutte le persone interessate.

