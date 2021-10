(AGENPARL) – Roma, 13 ottobre 2021 – Otima Energie AG ha perso il suo principale fornitore di energia elettrica e allo stesso tempo ha smesso di cercarne di nuovi.

La società energetica tedesca Otima Energie AG, con sede nel Brandeburgo, ha presentato istanza di fallimento a causa del forte aumento dei prezzi del carburante blu e ha interrotto la fornitura di elettricità e gas naturale ai consumatori. Lo afferma un comunicato diffuso mercoledì dalla società.

OTIMA Energie AG kündigt Insolvenz anhttps://t.co/59zBc6lPHO — Insolvenzticker (@insolvenzticker) October 13, 2021

“Purtroppo dobbiamo informare che oggi il consiglio di amministrazione di Otima Energie AG ha annunciato il fallimento della società. Questo passaggio è inevitabile <…> e comporta l’immediata cessazione della fornitura di energia elettrica e gas naturale per tutti i clienti di Otima Energie AG”, si legge nel testo. Allo stesso tempo, viene indicato che le ragioni principali del fallimento sono state un forte aumento dei prezzi all’ingrosso, che in brevissimo tempo sono quadruplicati, e un concomitante aumento significativo del pagamento anticipato che Otima Energie deve fornire ai suoi partner di mercato. Inoltre, si sottolinea che l’azienda ha perso il suo principale fornitore di energia elettrica e allo stesso tempo ha smesso di cercarne di nuovi.

Allo stesso tempo, Otima Energie ha osservato che dopo la cessazione delle sue attività, la società effettuerà i pagamenti finali con i consumatori per i servizi forniti in precedenza. “Dopo la fine delle consegne, prepareremo le fatture finali il prima possibile e in questo contesto ti chiederemo di inviarci le letture dei contatori corrispondenti”, si legge nel comunicato. Non è specificato quanti clienti abbiano sofferto a causa del fallimento della società energetica.

Martedì, la più grande preoccupazione energetica tedesca E.ON (E.ON) ha annunciato di non concludere più contratti con i consumatori finali per le forniture di gas alla luce dell’aumento dei prezzi del carburante blu. Inoltre, come rilevato da Focus Online , E.ON non è più presente sulle piattaforme online di confronto delle offerte comuni in Germania. In una dichiarazione al quotidiano Handelsblatt , la società ha affermato che sta “ristrutturando i suoi prodotti in un modo nuovo” alla luce dei crescenti costi di approvvigionamento energetico.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-2597&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Il prezzo del gas in Europa sulla base delle contrattazioni alla borsa ICE di Londra di mercoledì è salito a 1.130 dollari per mille metri cubi. m. Il costo dei futures di novembre sull’hub TTF nei Paesi Bassi alla chiusura delle negoziazioni si è attestato a circa $ 1.130 per mille metri cubi. m, o € 94,4 per MWh (in base all’attuale tasso di cambio EUR / USD, i prezzi ICE sono presentati in euro per MWh). Pertanto, l’aumento totale del prezzo giornaliero è stato superiore al 10%.

Il 6 ottobre, TTF ha stabilito un nuovo massimo storico quando il prezzo del gas ha superato i 1.900 dollari per mille metri cubi, ma in seguito ha iniziato a diminuire rapidamente. Alla chiusura delle negoziazioni, il prezzo è sceso di una volta e mezza. L’elevata volatilità dei prezzi sul mercato del gas europeo è associata, tra l’altro, alla scarsa occupazione degli impianti di stoccaggio del gas in vista del prossimo inverno.