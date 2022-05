(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 A 30 anni dalle stragi mafiose di Capaci e di Via D’Amelio dove furono uccisi il Giudice Falcone, il Giudice Morvillo, il Giudice Borsellino e gli agenti delle scorte, per ricordare che le mafie sono ancora ben radicate nella nostra società e nel nostro territorio, per rinnovare l’impegno civile e politico contro tutte le mafie e le organizzazioni criminali in genere, il Presidente Falconi, la Presidente del Consiglio Pau ed il Consigliere Saito hanno piantato a nome dell’Amministrazione, nel giardino della sede del Municipio X di Roma Capitale, fra meravigliosi cespugli di rose rosse, un albero di ulivo, il nostro ulivo della giustizia e della legalità dedicato alla memoria di tutte le vittime di mafia.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana

