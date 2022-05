(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 [Image]

UE: BENIFEI (PD), IL LIBANO VUOLE VOLTARE PAGINA. ELEZIONI ESPRIMONO GRANDE VOLONTA’ DEMOCRATICA MA CRITICITA’ PERMANGONO

“Nonostante la rigidità del sistema elettorale, le elezioni hanno dimostrato che un’alternanza politica è possibile e che il popolo libanese vuole voltare pagina. Ci aspettiamo che il nuovo Parlamento svolga il suo ruolo di attore politico responsabile e costruttivo per far uscire il Libano da una profonda crisi di carattere economico, sociale e politico-istituzionale”. È quanto dichiara Brando Benifei, Europarlamentare e capodelegazione della missione di osservazione elettorale del Parlamento Europeo, in occasione della presentazione a Beirut del rapporto preliminare sullo svolgimento delle elezioni legislative in Libano, svoltesi domenica 15 maggio.

“Stiamo seguendo da vicino la tabulazione e le possibili controversie per l’attribuzione dei seggi. Il popolo libanese ha eletto un nuovo Parlamento, nonostante le carenze di cui siamo stati testimoni” – continua Benifei. “Tra le criticità più evidenti segnalo la scarsa conoscenza delle procedure elettorali da parte del personale di alcuni seggi; l’eccesiva presenza di esponenti politici al di fuori e all’interno dei seggi; la sovente mancata garanzia del diritto di voto per cittadini con disabilità. Abbiamo inoltre dovuto registrare il fatto che nessuna delle raccomandazioni della missione dell’UE per le elezioni del 2018, a cui partecipò anche il Presidente David Sassoli, sia stata attuata”.

“Durante la nostra permanenza nel Paese, abbiamo incontrato autorità nazionali, rappresentanti politici, la Commissione di vigilanza per le elezioni, organizzazioni della società civile e accademici. Vorremmo esprimere la nostra ammirazione a tutti gli elettori libanesi per il modo in cui hanno agito con pazienza e determinazione nell’esercitare pacificamente i loro diritti democratici, in condizioni non sempre semplici” – conclude Benifei.

