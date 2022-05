(AGENPARL) – Roma, 24 mag 2022 – La questione balneari la sta seguendo il Senatore Romeo, io mi sto occupando di pace e pace fiscale. Fatemi dire una cosa: per la prima volta sono d’accordo con Letta che dice che è fondamentale un incontro tra Putin e Zelensky per parlare di pace. Quindi, se il segretario dem dice che è centrale l’incontro tra i due, facciamo il possibile per far sì che questo avvenga. Incontro Letta e Salvini per parlare dello stesso argomento? Anche domani perché su questa cosa sono disposto a parlare con chiunque, anche con il presidente dell’Inter”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, uscendo dagli uffici di Sant’Andrea delle Fratte

🔊 Listen to this